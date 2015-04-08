Первые итоги европейской QE, или как за три недели марта потратили 60 млрд евро

Первый месяц с начала программы QE от Европейского центробанка прошел, за это время регулятор уже выкупил гособлигаций и бумаг наднациональных эмитентов на общую сумму 47,4 млрд евро, а оставшуюся часть квоты потратил на приобретение ипотечных бондов и ценных бумаг, обеспеченных активами (ABS). Об этом сообщает сам ЕЦБ.

По итогам марта, ЕЦБ достиг целевого показателя по объему выкупа активов в рамках своей программы количественного смягчения — все 60 млрд евро вложены в ценные бумаги. Согласно данным банка, средний срок обращения выкупленных госбумаг и облигаций наднациональных эмитентов составляет 8,56 года.

Напомним, что две недели назад глава ЕЦБ Марио Драги по итогам заседания регулятора заявил, что центробанк уверенно достигнет целевого показателя QE в марте, даже несмотря на то, что выкуп гособлигаций стартовал только 9 марта. Самая крупная сумма была вложена на выкуп германских бондов - 11,1 млрд евро, меньше всего потратили на приобретение гособлигаций Мальты - 5 млн евро.

Французские госбумаги обошлись в 8,75 млрд евро, итальянские - в 7,6 млрд евро, испанские — в 5,44 млрд евро, нидерландские — в 2,49 млрд евро, португальские — в 1,07 млрд евро. Сегодня котировки облигаций Португалии, Италии и Испании поднимаются, но доходность десятилетних португальских бондов снизилась на 8 базисных пунктов - до 1,63%, итальянских - на 6 б.п. - до 1,24%, испанских - на 4 б.п. - до 1,18% годовых. Доходность германских бумаг упала на 1 б.п. - до 0,19%.