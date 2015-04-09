Пока без дефолта - Греция вовремя заплатила МВФ. Евро вновь набирает рост

Крупнейшие мировые информационные агентства сообщили сегодня, что Греция переслала МВФ очередной платеж по долгу - все по графику, в срок успели. В прошлое воскресенье министр финансов Греции Янис Варуфакис говорил, что страна не планирует нарушать свои обязательства.

Сегодняшний день был крайним, когда нужно было выплатить долг, и Афины сдержали свое обещание - платеж на сумму 450 млн евро совершен. Мало кто ждал какого-то другого исхода, но тема оплаты долга перед МВФ вызвала большой интерес у многих. Аналитики говорили, что у Греции не хватает денег, и потому теоретически угроза дефолта существовала постоянно с того момента, как начались конфликты с кредиторами. Однако, надо сказать, что до сих пор еще ни одна развитая страна не объявляла дефолт по долгам перед МВФ.

Чтобы не пугать инвесторов и политиков, в последнее время очень часто с заявлениями выступал замминистра финансов Греции Димитрис Мардас. Недавно в интервью он сказал: "Как казначейство мы заинтересованы в том, чтобы платить по нашим обязательствам вовремя. Пока все идет хорошо. Все то, что подлежит оплате и запланировано, будет выплачено".

Сенсации сделать из этого у европейских СМИ не получилось — они на выходных специально начали публиковать информацию о том, что Греция якобы предупредила европейских партнеров об отсрочке платежа перед МВФ, а если денег не хватит, то приоритет отдадут выплате пенсий и зарплат госслужащим. Теперь выкручиваются.



Следующий этап выплаты долга намечен на май, а в этот понедельник Греция уже возобновила работу с кредиторами. Переговоры, правда, идут медленно, и поэтому перспективы быстрого получения денег пока остаются неясными.

Вчера премьер-министр Греции Алексис Ципрас встретился с Владимиром Путиным. По большей мере, эта встреча носила серьезный геополитический подтекст. Если для Греции в каком-либо виде будет снято продуктовое эмбарго, это окажет давление на другие страны (никакой бизнес не захочет страдать от прихотей политиков). Кроме того, обсуждался вчера и вопрос подключения Греции к новому российско-турецкому газопроводу по дну Черного моря — это позволило бы Греции получить ощутимую выгоду от транзитных поставок в Европу и вообще обеспечить энергетическую безопасность страны и региона в целом.

После появления новости о том, что Греция оплатила транш МВФ, пара EUR/USD начала восстанавливаться после утреннего падения. К 14:30 мск она торговалась на уровне 1,0769.