Китай стучится в высшую лигу МВФ, США не хотят открывать

Китай приближается к вступлению в высшую лигу резервных мировых валют. Возожно, уже в этом году юань будет включен в основной список МВФ наряду с американским долларом, евро, фунтом стерлингов и иеной. Однако для Конгресса США нарастание экономической и политической мощи Китая — дело стратегической важности. И здесь не хотят, чтобы к корзине основных валют МВФ так быстро добавился юань.
Секретарь
Казначейства США, Джек Лью, заявил после
своего визита в Пекин в начале апреля,
что юань еще не готов присоединиться к
списку резервных валют, которые определяют
стоимость запасов МВФ и используются
для кредитования стран мира. «Юаню нужна
дальнейшая либерализация и реформирование,
чтобы соответствовать стандартам МВФ»,
— сказал Лью.
Радужные перспективы
Юань, или, как его еще называют, жэньминби, сейчас пятый в списке валют, чаще всего использующихся в торговле. В течение последнего года Пекин добился большого успеха в построении инфраструктуры свободного обращения своей валюты на мировых рынках.
Европейские члены G7 — Германия, Великобритания, Франция и Италия — благосклонно относятся к идее добавить юань к мультивалютной корзине уже в 2015 году. Япония и США более осторожны в этом вопросе.
Первые совещания в МВФ по просьбе китайской стороны пройдут уже в мае. В этом году должен состояться регулярный пересмотр состава мультивалютной корзины, который происходит раз в пять лет. Окончательное решение по этому вопросу ожидается в ноябре.
«Немецкая сторона подддерживает Китай и не против добавления юаня в резервную корзину», — говорит Иоахим Нагель, член исполнительного совета немецкого Центробанка. — «Для этого представляется еще и очень удобная возможность — предстоящий пересмотр корзины. Мы высоко ценим развитие Китая, которое он показывает в последнее время и явные шаги в сторону либерализации экономики».
Премьер-министр Китая, Ли Кэцян, в марте обратился к главе МВФ, Кристин Лагард, с просьбой о включении юаня в корзину SDR (специальных прав заимствования). Ли Кэцян обещал ускорить «основную конвертируемость» своей валюты и отметил, что Китай надеется сыграть активную роль в международных усилиях по поддержанию финансовой стабильности.
Один из источников агентства Reuters в ЕЦБ рассказал, что вполне возможен поэтапный ввод юаня в SDR, по мере достижения официально установленного критерия: «свободного использования» юаня. Этот критерий интерпретируется западными чиновниками как полная конвертируемость.
Разнонаправленные интересы
Есть и проблема: это будет первый развивающийся рынок, чья валюта войдет в ранг мировых резервных. Само собой, это отметит новый этап подъема Китая по лестнице глобальной экономической игры. Для США это будет означать очередное ослабление ее непревзойденной до сих пор власти в сфере международных финансов. Европейцы всего лишь соперничают за свои коммерческие выгоды от сотрудничества со второй по величине экономикой мира. Вашингтон же видит Пекин в роли авторитарного стратегического соперника, который не чувствует себя связанным западными правилами.
Конгресс США еще в 2010 году задержал ратификацию реформы в МВФ, по которой было расширено право голоса Китая и других развивающихся экономик. Великобритания придерживается полярной позиции, имея свой интерес: Лондон может стать оффшорным центром международной юаневой торговли. Поэтому Британия взяла на себя ведущую роль в публичном лоббировании приема Китая в SDR.
Амбиции Германии направлены на то, чтобы выманить юань во Франкфурт, в штаб-квартиру ЕЦБ (напомню, торговля в юанях во Франкфурте торжественно была открыта осенью 2014 года). Поэтому немцы были раздражены, услышав, что Британия в марте вприпрыжку бросилась за Китаем, чтобы вступить в ряды стран-основателей AIIB, сделав это раньше своих европейских коллег.
Здесь,
кстати, Вашингтон потерпел позорное
фиаско: Америка очень активно отговаривала
своих союзников от участия в китайской
инициативе, однако же не смогла удержать
даже послушную до нынешнего момента
Австралию. Структура, которая создается
на основе китайской инициативе — AIIB
— станет потенциальным конкурентом
Всемирного банка и Азиатского Банка
Развития, где сейчас правят бал США и
Япония.
Условия для юаня
Стремясь избежать второй ссоры с Европой, Америка сосредоточена сейчас не на сроках вступления юаня в SDR, а на условиях этого события. «Китай должен будет успешно завершить сложные фундаментальные реформы: либерализацию операций со счетами, усиление рыночной регуляции курса юаня, либерализацию процентных ставок, укрепление финансового регулирования и надзора», — говорит Джек Лью.
Некоторые эксперты видят в будущем «большую сделку» между Китаем, США и ВМФ. Она примет форму, при которой Пекин войдет в число главных мировых финансовых центров в обмен на превращение юаня в сильную валюту. Китайский Центробанк сейчас использует свои 3,8-триллионные долларовые резервы для удержания юаня стабильным по отношению к доллару. В прошлом году китайская валюта окрепла на 11% в торгово-взвешенном выражении. «Все это — потенциальная угроза для доллара и для его лидирующей позиции в мире денег», — говорит один из американских чиновников.
Фиксированного набора показателей для оценки приемлемости приема той или иной валюты в список мировых резервов нет. Сотрудники МФВ еще в 2011 году определили ряд показателей, по которым можно оценить, насколько валюта «свободно используется»:
валютная структура официальных резервов;
стоимость валюты на международном рынке банковских пассивов;
стоимость валюты в международных долговых ценных бумагах;
объем транзакций на спотовых рынках валютного обмена.
На
сегодняшний момент более 60 центробанков
держат юань в своих резервах, вслед за
лондонскими, очень «китаеориентированными»,
банкирами. Оффшорная торгоаля юанем
взлетела в течение прошлого года на
350% на торговых площадках Thomson
Reuters. Соперничающая площадка,
платформа EBS, отмечает,
что юань вошел в пятерку наиболее активно
торгуемых на ней валют.
Paul Taylor, специально для Reuters. Перевод - Александр Сорокин.