Китай стучится в высшую лигу МВФ, США не хотят открывать

Китай приближается к вступлению в высшую лигу резервных мировых валют. Возожно, уже в этом году юань будет включен в основной список МВФ наряду с американским долларом, евро, фунтом стерлингов и иеной. Однако для Конгресса США нарастание экономической и политической мощи Китая — дело стратегической важности. И здесь не хотят, чтобы к корзине основных валют МВФ так быстро добавился юань.

Секретарь Казначейства США, Джек Лью, заявил после своего визита в Пекин в начале апреля, что юань еще не готов присоединиться к списку резервных валют, которые определяют стоимость запасов МВФ и используются для кредитования стран мира. «Юаню нужна дальнейшая либерализация и реформирование, чтобы соответствовать стандартам МВФ», — сказал Лью.



Радужные перспективы



Юань, или, как его еще называют, жэньминби, сейчас пятый в списке валют, чаще всего использующихся в торговле. В течение последнего года Пекин добился большого успеха в построении инфраструктуры свободного обращения своей валюты на мировых рынках.

Европейские члены G7 — Германия, Великобритания, Франция и Италия — благосклонно относятся к идее добавить юань к мультивалютной корзине уже в 2015 году. Япония и США более осторожны в этом вопросе.

Первые совещания в МВФ по просьбе китайской стороны пройдут уже в мае. В этом году должен состояться регулярный пересмотр состава мультивалютной корзины, который происходит раз в пять лет. Окончательное решение по этому вопросу ожидается в ноябре.

«Немецкая сторона подддерживает Китай и не против добавления юаня в резервную корзину», — говорит Иоахим Нагель, член исполнительного совета немецкого Центробанка. — «Для этого представляется еще и очень удобная возможность — предстоящий пересмотр корзины. Мы высоко ценим развитие Китая, которое он показывает в последнее время и явные шаги в сторону либерализации экономики».

Премьер-министр Китая, Ли Кэцян, в марте обратился к главе МВФ, Кристин Лагард, с просьбой о включении юаня в корзину SDR (специальных прав заимствования). Ли Кэцян обещал ускорить «основную конвертируемость» своей валюты и отметил, что Китай надеется сыграть активную роль в международных усилиях по поддержанию финансовой стабильности.

Один из источников агентства Reuters в ЕЦБ рассказал, что вполне возможен поэтапный ввод юаня в SDR, по мере достижения официально установленного критерия: «свободного использования» юаня. Этот критерий интерпретируется западными чиновниками как полная конвертируемость.

Разнонаправленные интересы



Есть и проблема: это будет первый развивающийся рынок, чья валюта войдет в ранг мировых резервных. Само собой, это отметит новый этап подъема Китая по лестнице глобальной экономической игры. Для США это будет означать очередное ослабление ее непревзойденной до сих пор власти в сфере международных финансов. Европейцы всего лишь соперничают за свои коммерческие выгоды от сотрудничества со второй по величине экономикой мира. Вашингтон же видит Пекин в роли авторитарного стратегического соперника, который не чувствует себя связанным западными правилами.

Конгресс США еще в 2010 году задержал ратификацию реформы в МВФ, по которой было расширено право голоса Китая и других развивающихся экономик. Великобритания придерживается полярной позиции, имея свой интерес: Лондон может стать оффшорным центром международной юаневой торговли. Поэтому Британия взяла на себя ведущую роль в публичном лоббировании приема Китая в SDR.

Амбиции Германии направлены на то, чтобы выманить юань во Франкфурт, в штаб-квартиру ЕЦБ (напомню, торговля в юанях во Франкфурте торжественно была открыта осенью 2014 года). Поэтому немцы были раздражены, услышав, что Британия в марте вприпрыжку бросилась за Китаем, чтобы вступить в ряды стран-основателей AIIB, сделав это раньше своих европейских коллег.

Здесь, кстати, Вашингтон потерпел позорное фиаско: Америка очень активно отговаривала своих союзников от участия в китайской инициативе, однако же не смогла удержать даже послушную до нынешнего момента Австралию. Структура, которая создается на основе китайской инициативе — AIIB — станет потенциальным конкурентом Всемирного банка и Азиатского Банка Развития, где сейчас правят бал США и Япония.



Условия для юаня



Стремясь избежать второй ссоры с Европой, Америка сосредоточена сейчас не на сроках вступления юаня в SDR, а на условиях этого события. «Китай должен будет успешно завершить сложные фундаментальные реформы: либерализацию операций со счетами, усиление рыночной регуляции курса юаня, либерализацию процентных ставок, укрепление финансового регулирования и надзора», — говорит Джек Лью.

Некоторые эксперты видят в будущем «большую сделку» между Китаем, США и ВМФ. Она примет форму, при которой Пекин войдет в число главных мировых финансовых центров в обмен на превращение юаня в сильную валюту. Китайский Центробанк сейчас использует свои 3,8-триллионные долларовые резервы для удержания юаня стабильным по отношению к доллару. В прошлом году китайская валюта окрепла на 11% в торгово-взвешенном выражении. «Все это — потенциальная угроза для доллара и для его лидирующей позиции в мире денег», — говорит один из американских чиновников.

Фиксированного набора показателей для оценки приемлемости приема той или иной валюты в список мировых резервов нет. Сотрудники МФВ еще в 2011 году определили ряд показателей, по которым можно оценить, насколько валюта «свободно используется»:

валютная структура официальных резервов;

стоимость валюты на международном рынке банковских пассивов;

стоимость валюты в международных долговых ценных бумагах;

объем транзакций на спотовых рынках валютного обмена.

На сегодняшний момент более 60 центробанков держат юань в своих резервах, вслед за лондонскими, очень «китаеориентированными», банкирами. Оффшорная торгоаля юанем взлетела в течение прошлого года на 350% на торговых площадках Thomson Reuters. Соперничающая площадка, платформа EBS, отмечает, что юань вошел в пятерку наиболее активно торгуемых на ней валют.



Paul Taylor, специально для Reuters. Перевод - Александр Сорокин.

