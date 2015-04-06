Нефть дорожает: Иран увеличит поставки не раньше 2016 года

Цена на нефть выросла в понедельник: несмотря на то, что между Ираном и странами Запада было достигнуто рамочное соглашение, приток иранской нефти на мировые рынки не случится раньше 2016 года. В июне ожидается подписание расширенного, окончательного, комплексного договора. На 9.14 мск баррель Brent с поставкой в мае стоит 55,87 долларов, WTI – 50,43 доллара.



По словам аналитиков Morgan Stanley, у Ирана уйдет много сил и времени на то, чтобы наладить увеличенный экспорт. Медвежий основной тренд будет сохраняться, но полное снятие санкций для Ирана продолжает оставаться фантастическим сценарием, а физическое влияние роста экспорта может ощутиться мировыми рынками, самое раннее, через год. Количество работающих буровых установок в США сократилось на этой неделе на 11, до 802 штук.