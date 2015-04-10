Доллар снова укрепляется, евро и фунт падают, осси удивляет

Доллар поднимался до трехнедельных максимумов против корзины основных валют в пятницу, евро теряет позиции, а разочаровывающая статистика щелкнула по носу фунт стерлингов.

На момент 8.50 мск EURUSD торгуется на отметке 1,0669; GBPUSD упал уже до 1,4699; USDJPY выросла за последние сутки до 120,47.

«Трудно не прийти к выводу о том, что carry trade играет в нынешних торгах большую роль. Обратите внимание: доходность немецких 8-летних облигаций сейчас отрицательная, поэтому евро сейчас — одна из основных валют фондирования», — говорит Давид де Гари, старший экономист NAB.



Падение фунта стерлингов до трехнедельного минимума связано с тем, что торговый дефицит Великобритании вырос сильнее, чем от него ожидали. Предыдущие статистические данные, которые говорили о высоких темпах восстановления экономики, теперь становятся в слабую позицию: 7 мая в стране пройдут выборы, и их проведение внесет определенную тревожность в поведение инвесторов.

Индекс доллара против корзины основных валют в итоге вернулся в район 99,000, прибавив в течение недели 2,5%.

Валюта, которая на этой неделе всех удивила — это австралиец, который несколько дней подряд непрерывно укреплялся к доллару. Сейчас AUDUSD находится на отметке 0,7685, что на 0,8% выше, чем в начале недели. Ночью были попытки пробить уровень 0,7740, но они потерпели неудачу: рынок опасается излишне увлекаться осси. Всё-таки среди трейдеров царит уверенность: они ставят 3 к одному на то, что Резервный Банк Австралии все-таки снизит процентную ставку в следующем месяце, раз уж не сделал этого в апреле.



