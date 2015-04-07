Чемпион по прогнозам: падение доллара — сигнал к покупке

Один из наиболее точных прогнозистов по валюте в современном мире — ING Groep NV, которая возглавила рейтинг иностранных валютных аналитиков Bloomberg вот уже второй квартал подряд. Рейтинг составлялся путем усреднения индивидуальных показателей погрешности прогнозов по 13 валютным парам, их точности и направленности. Второе место в рейтинге Bloomberg занял банк Credit Suisse, третье — Saxo Bank (именно он стал лучшим конкретно по паре евро — доллар).

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ING Groep NV говорит: сейчас наступило время для инвесторов, которые несколько недель назад продали доллар и получили прибыль, а сейчас вновь должны купить «американца», пока он находится на снизившихся отметках. Сейчас доллар упал на 4,3% по отношению к евро после мартовского взлета до 12-летнего максимума. Падение связано с озабоченностью: похоже, усиление доллара вредит экономическому росту в США, и начались спекуляции по поводу того, так ли уж вероятен скорый подъем ставки ФРС. Так вот, в соответствии с советами ING Groep NV, эта озабоченность сильно преувеличена. «Мы не согласны с тем, что ценообразование сейчас очень сильно подавлено рынком», — говорит Петр Крпата, валютный стратег ING в Лондоне. — «Мы просто видим коррекцию, которую можно рассматривать как отличную возможность вновь войти в долларовую торговлю».

Даже с учетом недавнего разворота, с середины 2014 года доллар вырос против всех основных валют на величину от 3,7% до 29%. Планы ФРС поднять ключевую процентную ставку тоже привлекают деньги в США, при этом центробанки Европы и Японии наращивают процесс стимулирования экономики. Этот импульс был резко остановлен в прошлом месяце, когда ФРС смягчила свою риторику и дала понять, что в ближайшие месяцы вряд ли будет поднята ставка. В качестве причины остановки ФРС сослалась на ослабление экспорта.

ING, тем временем, вполне верит в повышение ставки ФРС в этом году, даже с учетом небывало слабых данных с рынка труда, которые вышли в пятницу. Покупка доллара по отношению к евро, по мнению, аналитиков компании, — самая выгодная игра на валютном рынке, которую можно придумать на сегодняшний день. Валютная пара имеет все шансы дойти до паритета уже в этом году — впервые за последние десять лет. «Сильный доллар не обязательно изменит экономические перспективы США», — говорит господин Крпата.

По данным Всемирного банка, экспорт составляет только 14% американской экономики. Сравните с 30% в Канаде, 46% в Германии и более 80% в Нидерландах и Бельгии. По прогнозам ING, доллар укрепится до паритета уже к середине года, а на 31 декабря будет стоить 95 центов. Беспрецедентная программа скупки гособлигаций, запущенная ЕЦБ и усиленная отрицательными процентными ставками, сделала единую валюту едва ли не главной мишенью продажи для инвесторов.

Аналитики Credit Suisse присоединяются к лагерю ING и тоже предсказывают достижение паритета между евро и долларом уже этим летом. Доллар, по их мнению, будет расти и дальше, «пока валюты основных торговых партнеров США продолжат ослабевать».