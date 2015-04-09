Гендиректор JPMorgan Джейми Даймон: "Будет еще один кризис"

Однозначное предупреждение получили акционеры банка JPMorgan от генерального директора Джейми Даймона, который четко высказал свое мнение в ежегодном письме: "Некоторые вещи никогда не меняются. Будет еще один кризис, и его последствия будут ощущаться на финансовых рынках".

Даймон добавляет, что «спусковой крючок» следующего кризиса не будет таким же, как последний, но в любом случае новый кризис наступит в свое время. Его развитие не будет столь неожиданным, как некоторые думают. "В то время как природа кризисов бывает различной, их последствия бывают похожими", - пишет Даймон.

Далее гендиректор приводит основные модели поведения инвесторов в тот момент, когда кризис разразится. Во-первых, инвесторы начнут распродавать свои активы, в которых будут как раз искать корень проблемы. Во-вторых, они будут вкладывать огромные деньги в т. н. «тихие гавани» и продавать рискованные активы (кредиты и акции), и покупать более безопасные (депозитные счета в крупных и стабильных банках, казначейские облигации или безопасные фонды).

Конечно, если им потребуются деньги, они смогут даже во время кризиса продать менее рискованные активы, а вот более рискованные сбыть, скорее всего, не удастся. Но как ни крути, ни один инвестор не сможет полностью обезопасить себя в условиях кризиса.