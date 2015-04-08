Видео: Макс Кайзер. Почему центробанки верят в "иллюзию процветания" и продолжают разрушать экономику?

«Когда-то я говорил, что количественное смягчение может вызвать дефляцию, а теперь эту мысль повторяют некоторые так называемые «очень серьезные люди». Количественное смягчение не борется с дефляцией, а служит ее причиной. Я ведь предупреждал!» - именно такими словами начинает выпуск ведущий программы Макс Кайзер.

В этом серии «Обзора Макса Кайзера» ведущие поговорят о том, почему монетарная политика центральных банков, используемая для стимулирования национальных экономик, в итоге приводит к дефляции, как вообще подобные меры скажутся на жизни будущих поколений и что в итоге привело к падению цен на золото. В гостях программы на этот раз основатель швейцарской компании Matterhorn Asset Management Эгон фон Грейрц, вместе с которым Макс Кайзер проанализирует ситуацию на финансовом рынке.

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