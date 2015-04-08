Россия предлагает Китаю долю своих сибирских нефтяных месторождений

Морозный российский север никогда не был гостеприимным местом для иностранцев, а прибрежные нефтяные месторождения, как правило, являли собой государственную тайну. Однако из Кремля поступил заказ на «разморозку» этой тайны.

В сентябре прошлого года Владимир Путин начал искать в Азии новые рынки для экспорта российских энергоносителей, чтобы компенсировать некоторую потерю европейского рынка. В тот момент он заявил, что будет только приветствовать китайские инвестиции в Ванкор, огромное новое месторождение в Красноярском крае, принадлежащее Роснефти.

С тех пор несколько делегаций из Китая и Индии уже посетили нефтяные «поля» в глубине российской тундры.

Условия работы на Ванкорском месторождении, мягко говоря, не самые комфортные: вахтовики проводят четыре недели кряду на изолированной станции, где температура может опускаться до минус 60 градусов по Цельсию. Суровые условия и удаленность от любого жилья накладывают свою специфику. Один из работников, оператор добычи нефти, рассказывает: «Зимой здесь порой такие морозы, что трескаются металлические гаечные ключи. Летом легче — вы всего лишь кормите комаров». Вертолет от ближайшего аэропорта сюда летит час. Нефтяники благодушно воспринимают новости о новых неожиданных коллегах: «Нет проблем. Мы будем работать с китайскими рабочими, если это будет нужно», — говорит Алексей Зырянов, заместитель начальника блока добычи нефти и газа.

Вся ванкорская добыча — на сегодняшний момент она составляет 440000 баррелей в день — уже уходит на восток по трубопроводу, идущему через Восточную Сибирь к Тихому океану. От этого трубопровода питается северо-восток Китая.

Такого еще не было

Предполагается, что китайские инвестиции и доля Пекина в проекте будут беспрецедентно большими: так много Москва еще никогда не предлагала Китаю. Москва вообще всегда осторожно относилась к тому, чтобы предлагать иностранцам долю в таком крупном и стратегически важном месторождении. «Раскрутить» российские власти на нечто подобное несколько десятилетий пытались разные западные компании. Нынешний «вальс дружбы» с Китаем по этому поводу примечателен еще и тем, что в 1960-х гг Россия едва ли не начала с Поднебесной войну из-за пограничных споров за нефтеносные территории.

Роснефть подтвердила, что уже разработан проект соглашения о продаже 10% акций Ванкорского месторождения китайским инвесторам.

Азиатская ось

За последний год Кремль очень много сделал по построению «азиатской оси», и в первую очередь он занялся поиском новых энергетических рынков в связи с введенными против Москвы санкциями. В прошлом году Китай впервые обогнал Германию в мировом чемпионстве по закупкам российской нефти. Это произошло благодаря тому, что Роснефть заключила сделку об увеличении поставок в Китай через восточносибирский трубопровод и через Казахстан.

Тем не менее, снижение цены на нефть и газ на мировых рынках может стать причиной попадания Кремля в зависимость от условий, которые выдвинет Пекин. Уже затормозились некоторые энергетические проекты, зависящие от китайского спроса. К примеру, во вторник агентство Reuters сообщило, что строительство завода по производству СПГ на Сахалине может быть отложено на несколько лет. На заводе предполагалось производить топливо на экспорт в Азию. В марте стало известно, что флагманский проект по строительству нового газопровода от новых крупных сибирских месторождений на восток Китая тоже может быть отложен.

Наращивание мощности

Ванкор — одно из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние тридцать лет. «Это второй Кувейт», — говорит Александр Черепанов, главный инженер ООО «Ванкорнефть».

Заместитель премьер-министра Аркадий Дворкович заявил в марте, что Россия «преодолела психологический барьер» и готова предложить Китаю разделить контроль над запасами углеводородов.

Министерство энергетики прогнозирует, что доля нефти и нефтепродуктов, экспортируемых в страны Азии, удвоится к 2035 году до 23%, а пропускная способность восточносибирского нефтепровода будет увеличена до 1,6 млн баррелей в день уже к 2020 году.