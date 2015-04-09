Рубль продолжает укрепляться, но как долго будем радоваться?

В четверг утром российский рубль начал торги ростом. Уже к 10:13 мск на валютных торгах пара USD/RUB упала на 2,04% - до отметки 52,60, пара EUR/RUB – на 2,04% - до уровня 56,65, по данным портала investing.com. Напомним, что вчера на закрытии курс доллара был на отметке 53,7 руб., евро — на 57,83 руб. С начала февраля евро к рублю потерял уже 28,9%, доллар – 25,4%.

Сильное укрепление рубля - это отыгрывание избыточного зимнего падения курса, которое было вызвано по большей части эмоциями, уверены эксперты газеты "Ведомости". В прошлом году рубль был худшей из мировых валют, а сейчас его прозвали самым лучшим из-за резкого роста. Но зимой и на других рынках настроения были самые мрачные, тогда спрос на валюту подстегивали опасения, что нефть упадет до $30–40 за баррель, боялись больших выплат по внешнему долгу, а также сильно давила непредсказуемость внешней политики России.

Сейчас же, как пишут "Ведомости", нефть стала более-менее стабильной, а пик выплат по долгам пройден, его последствия не были такими ужасными.

С другой стороны, есть вероятность, что рубль уже близок к локальному пику - многие аналитики уверены, что укрепление российской валюты сейчас чрезмерное. Укрепляющийся курс рубля уже привел к тому, что экспортеры перестали продавать валюту. Наверное, центробанку придется скоро повышать ставки валютного репо, ограничивать его объемы, а потом понижать рублевые ставки и покупать валюту, чтобы пополнить свои резервы.

Еще один фактор, влияющий на рубль, – это внешнеполитическая неопределенность: она снизилась, но не исчезла. Любое возобновление конфликта, санкции и антисанкции быстро вернут рубль к январским позициям.



