原生推特（Twitter）客户端：第二部

概述

就像我在第一篇文章“无需 DLL 的 MT4/MT5 的原生推特（Twitter）客户端”中所承诺的那样；本文将尝试探索 Twitter API，从而能发送带有照片的推文。 为了令本文更容易理解，我仅关注上传图像。 到本文结尾，您应能得到一个可运行的推特客户端，且无需用到任何外部 DLL，这令您可发布最多四张照片的消息。 4 张照片的限制是由 Twitter API 设置，如参数 media_ids 中所述。

上传照片

有一种新方法，称为分块上传，在上传媒体时可用更好的方法来上传较大的文件，譬如视频或 GIF 动画。 出于我们的目的，我将关注简单方法，该方法仅限于仅上传图片。

请确保您已熟知推特的媒体类型和大小限制。

将照片上传到推特只是一个简单的基本 OAuth 授权 HTTP multipart/form-data POST，我将在下个段落中对其进行解释。 已上传的每张照片都将返回一个 media_id，该 ID 仅在一定时间内有效，从而可在要发布的推文里包含它。

为了发布多达四张照片，所有返回的 media_id 都被简单地连接在一起，形成以逗号分隔的列表。

发布带照片推文的步骤如下：

上传照片并收集返回的 media_id 重复上传更多照片，直达上限。 4 张照片。 始终收集其返回的 media_id。 准备您的推文消息 发送推文时，请指定 media_id，并在列表里以逗号分隔所有要包含的 media_id。

注意:

为了令代码简单易懂，省略了错误处理。





HTTP multipart/form-data

为了将照片上传到推特，可将这些照片作为原始二进制数据或 Base64 编码的字符串上传。 建议将照片作为原始二进制数据上传，因为 Base64 编码的字符串的大小约暴涨三倍。

HTTP multipart/form-data 方法在 RFC-2388 中加以良好定义，但阅读本篇不错指南也许更容易理解。 基本上，从提到的文章中引用：“这是一个 HTTP POST 请求，其发送的请求主体已特别格式化为一个 "parts" 序列，并用 MIME 边界分隔。”

POST /submit.cgi HTTP/1.1 Host: example.com User-Agent: curl/7.46.0 Accept: */* Content-Length: 313 Expect: 100-continue Content-Type: multipart/form-data; boundary=------------------------d74496d66958873e --------------------------d74496d66958873e Content-Disposition: form-data; name="person" anonymous --------------------------d74496d66958873e Content-Disposition: form-data; name="secret"; filename="file.txt" Content-Type: text/plain contents of the file --------------------------d74496d66958873e--





Twitter 类的实现如下：



void appendPhoto( string filename, string hash, uchar &data[], bool common_flag= false ) { int flags= FILE_READ | FILE_BIN | FILE_SHARE_WRITE | FILE_SHARE_READ ; if (common_flag) flags|= FILE_COMMON ; int handle= FileOpen (filename,flags); if (handle== INVALID_HANDLE ) return ; int size=( int ) FileSize (handle); uchar img[]; ArrayResize (img,size); FileReadArray (handle,img, 0 ,size); FileClose (handle); int pos = ArraySize (data); int offset = pos + size; int hlen = StringLen (hash)+ 6 ; int newlen = offset + hlen; ArrayResize (data, newlen); ArrayCopy (data, img, pos); StringToCharArray ( "\r

--" +hash+ "\r

" , data, offset, hlen); }

上面的代码将图像文件的原始二进制数据添加到 HTTP multipart/form-data post 的 “parts” 里。 POST 的 “envelope” 的代码完成如下，并指定了 Twitter Upload-API 参数 “media”。

string uploadPhoto( string filename) { string url = "https://upload.twitter.com/1.1/media/upload.json" ; string params[][ 2 ]; string query = oauthRequest(params, url, "POST" ); string o = getOauth(params); string custom_headers = "Content-Type: multipart/form-data;" " boundary=" ; string boundary = getNonce(); StringAdd (custom_headers, boundary); StringAdd (custom_headers, "\r

" ); string headers = getHeaders(o, custom_headers, "upload.twitter.com" ); uchar data[]; string part = "\r

--" ; StringAdd (part, boundary); StringAdd (part, "\r

Content-Disposition: form-data;" " name=\"media\"\r

\r

" ); StringToCharArray (part, data, 0 , StringLen (part)); appendPhoto(filename, boundary, data); string resp = SendRequest( "POST" , url, data, headers);; if (m_verbose) { SaveToFile(filename + "_post.txt" , data); Print (resp); } return (getTokenValue(resp, "media_id" )); }

为了检查和验证构建的 HTTP multipart/form-data，把 HTTP 请求另外保存在 MT 终端的数据文件夹中，以便进行进一步检查。





带照片的推文

出于简洁起见，我用了一个简单的函数 getTokenValue() 来提取 Twitter Upload-API 返回的 media_id。 您可能会考虑使用出色的 MQL5.com 上提供的 JSON 库。

以下代码展示了一种非常简单使用 Twitter 类的方法。 函数 Screenshots() 简单地捕获当前打开图表的屏幕截图，并构建一条简单的推文消息。 最多能选择四个图表。

每个屏幕截图均保存到文件，其文件名在字符串数组 fnames 里返回。 屏幕截图被逐一上传，收集返回的 media_id，合并的列表则以逗号分隔。

依据上述逗号分隔列表中指定的 media_ids 参数，我们发布带有这些屏幕截图的推文消息，并将这些屏幕截图附加到推文里。 就是如此容易。 CTwitter tw(consumer_key, consumer_secret, access_token, access_secret, verbose); string fnames[ 4 ]; string msg; Screenshots(fnames, msg); int n = ArraySize (fnames); int i = n - 1 ; string medias = tw.uploadPhoto(fnames[i]); for (i= n - 2 ; i>= 0 ; i--) { StringAdd (medias, "," ); StringAdd (medias, tw.uploadPhoto(fnames[i])); } string resp = tw.tweet(msg, medias); Print (resp);



Twitter 类

您可以在 Twitter.mqh 中找到 Twitter 类，其目标是独立于其他包含文件。 若要发送带有照片的推文，这一个文件就能满足您全部需求了。

首先，实例化一个 Twitter 对象，指定您的使用者和访问令牌，并带有一个可选的冗长标志，这有助于在开发过程中进行调试。

CTwitter tw(consumer_key, consumer_secret, access_token, access_secret, verbose);

然后，您可以尝试调用可用的公开函数：



verifyCredentials()

返回您的访问令牌 Twitter ID

uploadPhoto()

上传照片，并返回其 media_id

tweet()

发送带有可选 media_ids 的推文

还有一些辅助函数： getTokenValue()

从 json 字符串返回令牌/参数的值。

注意: 这是一个非常简单的字符串解析，不要期望能与 json 完全兼容。 unquote()

从字符串中删除引号。





在推特上发布您的图表

附件是一个有效的 MT5 脚本，该脚本可捕获多达四个图表的屏幕截图，并构建一条简单的推文消息，其中包含图表的品种和 OHLCV 值。

这是一个简单的示例，是您开始自行研发智能系统和/或脚本的起点。

注意:

您必须指定自己的使用者、访问令牌和密匙。

以下是脚本发送的推文示例。

图例 1. 自 MT5 发送的带照片推文





图例 2. 推特上的全尺寸 MT5 图表





当然，您也可以附加任何照片;）





图例 3. 幸运猫推文





结束语

此处为您提供了一个简单易用的 Twitter 类作为自包含文件，令您轻松发布图表和信号。 还示意了相关的技术细节，希望它们可以很容易就理解。

这个 Twitter 类还远未完工，还有许多其他 Twitter API 会添加到该类之中。 请随时在评论中发表您的改进意见，这都会令 MQL5 社区受益。

我希望您阅读本文时能感到愉悦，就像我写这篇文章时一样。

我也希望您可以用所提供的代码来得到乐趣和收益。

尽享快乐。



