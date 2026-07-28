Обсуждение статьи "Встраивание торговой дисциплины в код (Часть 7): Автоматизация защиты эквити с помощью логики управления"
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Опубликована статья Встраивание торговой дисциплины в код (Часть 7): Автоматизация защиты эквити с помощью логики управления:
Прибыльная торговая стратегия не обязательно означает устойчивую торговую систему. Многие советники используют продуманную логику входа и выхода, но всё равно страдают от резкого ухудшения динамики эквити, поскольку им не хватает механизмов, контролирующих поведение в неблагоприятных условиях. Во время просадок или резкого падения эквити советник может продолжать агрессивную торговлю, слишком быстро повторно входить в рынок после убытков или не уменьшать уровень риска при усилении давления на счет.
Трейдеры-люди часто реагируют на такие ситуации дисциплинированно: замедляют темп, снижают риски и ждут восстановления, прежде чем возобновить обычную деятельность. Автоматизированные системы не обладают такими инстинктивными защитными механизмами. Если дисциплина должна существовать в алгоритмической торговле, она должна быть явно реализована в коде.
В этой статье представлен фреймворк управления эквити для MQL5, который действует как независимый надзорный уровень над торговой стратегией. Эта структура отслеживает пиковое значение эквити, процент просадки, дневной процент убытков и резкое ухудшение динамики эквити, а затем сопоставляет эти сигналы с четырьмя состояниями исполнения: NORMAL (НОРМАЛЬНОЕ), CAUTION (ОСТОРОЖНОЕ), RESTRICTED (ОГРАНИЧЕННОЕ), и LOCKDOWN (БЛОКИРОВКА).
По мере увеличения давления на счет система постепенно применяет торговые ограничения, активирует периоды восстановления и определяет, следует ли разрешать новые ордера. Для упрощения интеграции фреймворк предоставляет единый интерфейс авторизации, который можно вызвать непосредственно перед исполнением сделки.
Автор: Christian Benjamin