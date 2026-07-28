Обсуждение статьи "Автоматизация классических рыночных методов в MQL5 (Часть 2): Закон причины и следствия Вайкоффа — ценовые цели по графику "крестики-нолики""
MetaQuotes:Установите диапазон так, чтобы он был стабильным.
Ознакомьтесь с новой статьёй: «Автоматизация классических методов анализа рынка в MQL5 (часть 2): Причина и следствие по Уикоффу — целевые уровни цен по методу «точка и фигура»».
Автор: Тола Мозес Гектор
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Опубликована статья Автоматизация классических рыночных методов в MQL5 (Часть 2): Закон причины и следствия Вайкоффа — ценовые цели по графику "крестики-нолики":
В Части 1 мы создали советник, который распознаёт накопление и распределение по Вайкоффу с помощью конечного автомата. Для длинных позиций он подтверждает последовательность «спринг → SOS», а для коротких — «аптраст → SOW», после чего открывает позицию в области последней точки поддержки или последней точки предложения.
Тот советник отвечал на вопрос, где входить в позицию. Эта статья отвечает на связанный с ним вопрос, который Вайкофф считал не менее важным: где из неё выходить. Ответ даёт его второй закон — закон причины и следствия — и горизонтальный подсчёт по графику «крестики-нолики», позволяющий измерить эту связь. Советник, описанный в этой статье, полностью автономен: ниже приведены все необходимые для его работы функции, а код из Части 1 не требуется.
Ричард Вайкофф учил, что рынок проходит две основные фазы: накопление, в ходе которого крупные операторы незаметно поглощают предложение по низким ценам, и распределение, когда они сбрасывают эти позиции по высоким ценам. Переход от накопления к росту или от распределения к снижению не случаен. Он представляет собой пропорциональное следствие измеримой причины. Вайкофф называл это своим вторым законом и предложил трейдерам точный инструмент измерения — подсчёт по графику «крестики-нолики».
Далее мы реализуем полноценный советник на MQL5, автоматизирующий торговый цикл Вайкоффа. Он распознаёт структуры с помощью конечного автомата, подтверждает ключевые события, открывает позицию в структурно корректной точке входа и рассчитывает тейк-профит по модели диапазона на основе графика «крестики-нолики».
Автор: Tola Moses Hector