Обсуждение статьи "Теория графов: Применение алгоритма эвристического поиска A* в торговле"
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Опубликована статья Теория графов: Применение алгоритма эвристического поиска A* в торговле:
На реальных рынках цена формирует десятки локальных максимумов и минимумов, и быстро становится непонятно, какие из них представляют собой значимую структуру, а какие — шум. Трейдеры часто чувствуют "направление", но не могут преобразовать его в воспроизводимые правила: какие свинги важны, где проходит путь наименьшего сопротивления, какой целевой уровень реалистично достижим и какой уровень использовать для структурного стопа, чтобы он не был произвольным. Алгоритмический подход к решению этой задачи более строг: без графовой модели и числовой оценки пути невозможно последовательно фильтровать торговые сетапы и принимать воспроизводимые решения на каждом баре. В этой статье эта задача решается напрямую — мы преобразуем подтвержденные свинги в узлы графа, строим взвешенную карту (нормализованное по ATR расстояние, спред и штрафы за шум) и используем алгоритм A* для поиска оптимального пути для цены. В результате получается формальная, проверяемая структура для определения высоковероятных точек входа, структурных стопов и логичных целевых уровней для фиксации прибыли.
Эвристический советник A* работает как дискретный механизм принятия решений, а не как непрерывный индикатор. На каждом новом баре он сканирует историческое движение цен, чтобы определить ключевые максимумы и минимумы свингов, которые выступают в качестве узлов в графе. Эти узлы проверяются, чтобы убедиться, что цена еще не прошла через них. Затем советник соединяет узлы ребрами, каждое ребро имеет стоимость, основанную на нормализованном ценовом расстоянии, спреде и рыночном шуме. Это преобразует ценовой график в структурированную, взвешенную карту, по которой может перемещаться алгоритм A*.
Автор: Hlomohang John Borotho