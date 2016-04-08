过滤的魔力
简介
大部分自动交易系统（ATS）的开发人员或多或少都会使用某种形式的信号滤波。 尽管这并非提高系统特性的唯一途径，但却被认为是最有效的。 新手“圣杯建造者”经常对滤波器的魔力推崇备至。 采取一些交易策略很简单，往上放一打滤波器，一个盈利的 Expert Advisor 便出现了。
但是，使用滤波器也有反对声音。 滤波器大幅降低（有时可达 2-3 倍）交易次数，而且无法保证滤波器在未来会和过去一样有效。 诚然，还有一些其他令人信服的原因。
因此，让我们一步步地深入探究这些因素。
滤波器无意义的假说
如果 Expert Advisor 不盈利的话（“消磨机”），那么某种类型的滤波可能毫无帮助，- 滤波在此失去魔力了。
因此，我们不会在本文中讨论此类 Expert Advisor。 尽管如此，我们必须了解，有关于量子频率滤波器的研究有能力将任何近乎“消磨机”的 Expert Advisor 转变为 伪圣杯。
滤波器危险的假说
如果 Expert Advisor 的特性接近理想的自动交易系统，那么滤波只会进一步恶化。
我们应明确理想的自动交易系统的含义。 它指的是仅生成盈利交易，即不带来亏损的交易策略。 在这个系统内，不盈利交易的数量 = 0。
什么是滤波器？
最简单的交易信号滤波器，是一种逻辑限制，比如：如果 A 大于等于 B A> = B)，则跳过该信号，如果 A 小于 B (A <B) - 则不跳过该信号。因此信号的一部分将去除。 滤波术语是由交易机器人开发人员所确定。 为建立趋势的部分类型，我们需要分析多种因素对 ATS 特性的影响。 而这种因素又是多种多样的。 因此，我们必须凭借直觉，来选择最有关联和最一致的因素。
示例。ATS 交易结果和 Kukushkino 村落的大气压力之间可能有关联，即你可以创建合适的滤波器并提高 Expert Advisor 的可获利性，它会把这个俄国小镇的天气因素考虑在内。 但是，有人可能不会赞同使用这种创新方法来滤波，尽管这种方法确实提高了系统的可获利性。
滤波器分类
尽管有多种用于 ATS 的滤波器，他们仍可以分为两个主要类别：
- 带通滤波器（P-滤波器） - 传输信号频带；
- 离散滤波器（D-滤波器） - 通过掩码（模板）选择性传输信号。
从哪里开始？
让我们先通过一个示例来讨论滤波器机制。让我们使用 DC2008_revers Expert Advisor （参见附带文件），它专为本文开发，然后探索其特性（在不使用任何滤波器的情况下）。 这是测试期间获得的报告。
报告
|交易品种：
|EURUSD (欧元 vs 美元)
|时段
|1 分钟 (M1) 2009.09.07 00:00 - 2010.01.26 23:59 (2009.09.07 - 2010.01.27)
|模型
|所有价格变动（最准确的方式基于所有可用性最低的时间范围）
|参数
|Lots = 0.1; Symb.magic = 9001; nORD.Buy = 5; nORD.Sell = 5;
|历史记录中的柱体
|133967
|已建模的价格变动
|900848
|建模质量
|25.00%
|不匹配的流量错误
|0
|初始保证金
|10000.00
|净利润
|4408.91
|毛利润
|32827.16
|毛亏损
|-28418.25
|获利性
|1.16
|预计获利
|1.34
|绝对亏损
|273.17
|最大亏损
|3001.74 (20.36%)
|相对亏损
|20.36% (3001.74)
|总成交量
|3284
|空头仓位（获利%）
|1699 (64.98%)
|多头仓位（获利%）
|1585 (65.68%)
|盈利交易（总交易次数百分比）
|2145 (65.32%)
|亏损交易（总交易次数的百分比）
|1139 (34.68%)
|最大
|可获利交易
|82.00
|亏损交易
|-211.00
|平均
|可获利交易
|15.30
|亏损交易
|-24.95
|最大次数
|连续获利（盈利）
|29 (679.00)
|连续亏损（亏损）
|16 (-290.34)
|最大
|连续收益（盈利次数）
|679.00 (29)
|连续亏损（亏损次数）
|-1011.00 (10)
|平均
|连续盈利
|5
|连续亏损
|3
图 1. 历史记录回测结果。 初始 Expert Advisor 不含滤波器
结果分析：
- Expert Advisor 是可盈利的，而且获利交易占比超过 60% - 这很不错。
- 最大 20% 的保证金亏损和超过 3000 美元的亏损（手数最低） - 这很糟糕。
- 总成交量足以使用滤波（> 3000）。
当然，这些结论仅与当前提供的历史记录时期有关。 我们不知道 Expert Advisor 在不同位置的交易会如何。 但是，这不会影响我们使用滤波对其特性进行调整。
因此，对此 Expert Advisor，我们可以尝试找到可以提高其可获利性并减少亏损的滤波器。
带通滤波器（P-滤波器）
这是一款最常用的简单滤波器，因为可以在测试结束后立即评估结果，而不用额外进行处理。 考虑可能的选项，在已测试的 Expert Advisor 内使用滤波器。 作为一个参数，让我们使用跳过频带，然后比较不同时段内的开盘价和收盘价。
H4 时段
//+---------------------------------------------------------------------------------+ // BUY Signals //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Buy<nORD.Buy //.........................................Filters................................... && iOpen(NULL,PERIOD_H4,1)<iClose(NULL,PERIOD_H4,1) ) { //---- Signal.Buy=true; } //+---------------------------------------------------------------------------------+ // SELL Signals //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Sell<nORD.Sell //.........................................Filters................................... && iOpen(NULL,PERIOD_H4,1)>iClose(NULL,PERIOD_H4,1) ) { //---- Signal.Sell=true; }
图 2. 历史记录回测结果。 Expert Advisor 含 P- 滤波器 (H4 时段)
H1 时段
//+---------------------------------------------------------------------------------+ // BUY Signal //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Buy<nORD.Buy //.........................................Filters................................... && iOpen(NULL,PERIOD_H1,1)>iClose(NULL,PERIOD_H1,1) ) { //---- Signal.Buy=true; } //+---------------------------------------------------------------------------------+ // SELL Signal //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Sell<nORD.Sell //.........................................Filters................................... && iOpen(NULL,PERIOD_H1,1)<iClose(NULL,PERIOD_H1,1) ) { //---- Signal.Sell=true; }
图 3. 历史记录回测结果。 Expert Advisor含 P- 滤波器 (H1 时段)
M30 时段
//+---------------------------------------------------------------------------------+ // BUY Signals //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Buy<nORD.Buy //.........................................Filters................................... && iOpen(NULL,PERIOD_M30,1)<iClose(NULL,PERIOD_M30,1) ) { //---- Signal.Buy=true; } //+---------------------------------------------------------------------------------+ // SELL Signals //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Sell<nORD.Sell //.........................................Filters................................... && iOpen(NULL,PERIOD_M30,1)>iClose(NULL,PERIOD_M30,1) ) { //---- Signal.Sell=true; }
图 4. 历史记录回测结果。 Expert Advisor含 P- 滤波器 (M30 时段)
M5 时段
//+---------------------------------------------------------------------------------+ // BUY Signals //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Buy<nORD.Buy //.........................................Filters................................... && iOpen(NULL,PERIOD_M5,1)<iClose(NULL,PERIOD_M5,1) ) { //---- Signal.Buy=true; } //+---------------------------------------------------------------------------------+ // SELL Signals //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Sell<nORD.Sell //.........................................Filters................................... && iOpen(NULL,PERIOD_M5,1)>iClose(NULL,PERIOD_M5,1) ) { //---- Signal.Sell=true; }
图5 余额变更安排。M5 时段的 P-滤波器
为简化收到报告的分析，这些报告总结到以下表中。
|无滤波
|PERIOD_H4
|PERIOD_H1
|PERIOD_M30
|PERIOD_M5
|初始保证金
|10000.00
|10000.00
|10000.00
|10000.00
|10000.00
|净利润
|4408.91
|4036.33
|4829.05
|3852.90
|4104.30
|毛利润
|32827.16
|19138.74
|27676.50
|18133.77
|23717.68
|毛亏损
|-28418.25
|-15102.41
|-22847.45
|-14280.87
|-19613.38
|获利性
|1.16
|1.27
|1.21
|1.27
|1.21
|预计获利
|1.34
|2.92
|2.20
|3.59
|2.02
|绝对亏损
|273.17
|434.09
|762.39
|64.00
|696.23
|最大亏损
|3001.74 (20.36%)
|2162.61 (17.48%)
|2707.56 (17.22%)
|2121.78 (16.38%)
|1608.30 (12.46%)
|相对亏损
|20.36% (3001.74)
|17.48% (2162.61)
|17.22% (2707.56)
|16.38% (2121.78)
|12.46% (1608.30)
|总成交量
|3284
|1383
|2195
|1073
|2035
|空头仓位（获利%）
|1699 (64.98%)
|674 (54.01%)
|1119 (60.59%)
|547 (60.51%)
|1046 (63.48%)
|多头仓位（获利%）
|1585 (65.68%)
|709 (62.48%)
|1076 (64.96%)
|526 (64.64%)
|989 (66.63%)
|盈利交易（总交易次数的百分比）
|2145 (65.32%)
|807 (58.35%)
|1377 (62.73%)
|671 (62.53%)
|1323 (65.01%)
|亏损交易（总交易次数的百分比）
|1139 (34.68%)
|576 (41.65%)
|818 (37.27%)
|402 (37.47%)
|712 (34.99%)
|最大
|可获利交易
|82.00
|201.00
|157.00
|204.00
|97.00
|亏损交易
|-211.00
|-136.00
|-160.00
|-179.51
|-156.00
|平均
|可获利交易
|15.30
|23.72
|20.10
|27.02
|17.93
|亏损交易
|-24.95
|-26.22
|-27.93
|-35.52
|-27.55
|最大次数
|连续获利（盈利）
|29 (679.00)
|27 (817.98)
|36 (1184.32)
|36 (1637.38)
|44 (912.03)
|连续亏损（亏损）
|16 (-290.34)
|12 (-636.34)
|13 (-367.07)
|14 (-371.51)
|15 (-498.51)
|最大
|连续收益（盈利次数）
|679.00 (29)
|884.08 (16)
|1184.32 (36)
|1637.38 (36)
|912.03 (44)
|连续亏损（亏损次数）
|-1011.00 (10)
|-686.00 (10)
|-758.00 (7)
|-894.85 (10)
|-589.00 (5)
|平均
|连续盈利
|5
|5
|5
|5
|4
|连续亏损
|3
|3
|3
|3
|2
表 1 P-滤波器测试报告的对比表
结果分析：
- 仅有 P-滤波器”PERIOD_H1”的净收益上升 (4408.91 => 4829.05)。
- 期望收益排第一的是P-滤波器”PERIOD_M30” (1.34 => 3.59)。
- 所有滤波器的最大亏损均下降。 最低亏损值出现在”PERIOD_M5”滤波器中 (3001.74 => 1608.30)。
- 滤波将总成交量降低了 1.5 -3 倍。
结论
- P-滤波器可以提高 ATS 特性。
- 进一步分析，我们将选择 P-滤波器”PERIOD_H1”，该滤波器获得利润最多。
离散滤波器（D-滤波器）
最简单也是最易于理解的离散滤波器是按时间交易。 合理地假设当日内，Expert Advisor 交易系统的交易不稳定。 在特定时段内，系统盈利更好，而在其他时段内则刚好相反，只会亏损。 为此，让我们来研究这种滤波器对交易结果的影响。 必须将额外的外部变量提前加入到 expert 代码内：
extern int Filter.Hour=0; // D-filter: trade by hour //---- extern double Lots=0.1; extern int Symb.magic=9001, nORD.Buy = 5, // max buy orders nORD.Sell = 5; // max sell orders
滤波器本身：
//+---------------------------------------------------------------------------------+ // BUY Signals //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Buy<nORD.Buy //.........................................Filters................................... && Hour()==Filter.Hour ) { //---- Signal.Buy=true; } //+---------------------------------------------------------------------------------+ // SELL Signals //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Sell<nORD.Sell //.........................................Filters................................... && Hour()==Filter.Hour ) { //---- Signal.Sell=true; }
所以，如果当前时段和 D 滤波器的离散值相吻合，则我们生成（允许）买入或卖出信号，否则 - 我们不生成信号。
我们在优化模式下启动测试程序（输入参数在图中显示）。 保证金必须指定为最大额度，以避免出现“缺乏资金建仓”的情况，以及避免损失成交数。
图 6 输入参数以搜索 D 滤波器特性
因此，我们获取了滤波器反馈特性：利润、成交数量和亏损（Y 轴），作为当日（X 轴）某个时段内的函数。
图 7. 滤波器反馈特性。 按时间的 D 滤波
因此我们假设 Expert Advisor 在不同时间可带来不同利润得到印证。
... 在这个假设得到验证后，现在我们应该如何处置它呢？ 首先想到的是禁止 Expert Advisor 在只会带来亏损的时段内进行交易。 这看似很有逻辑。那么，我们将改变 D 滤波器，仅允许其在盈利时段内交易。 换言之 - 我们将创建一个滤波器掩码。 现在我们可以将完成的 D 滤波器插入代码中，然后查看测试报告。
//+---------------------------------------------------------------------------------+ // BUY Signals //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Buy<nORD.Buy //.........................................Filters................................... && (Hour()==0 || Hour()==6 || Hour()==9 || Hour()==10 || Hour()==11 || Hour()==12 || Hour()==18 || Hour()==20 || Hour()==22 || Hour()==23 ) ) { //---- Signal.Buy=true; } //+---------------------------------------------------------------------------------+ // SELL Signals //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Sell<nORD.Sell //.........................................Filters................................... && (Hour()==0 || Hour()==6 || Hour()==9 || Hour()==10 || Hour()==11 || Hour()==12 || Hour()==18 || Hour()==20 || Hour()==22 || Hour()==23 ) ) { //---- Signal.Sell=true; }
|交易品种：
|EURUSD (欧元 vs 美元)
|时段
|1 分钟 (M1) 2009.09.07 00:00 - 2010.01.26 23:59 (2009.09.07 - 2010.01.27)
|模型
|每次价格变动（最准确的方式基于所有可用性最低的时间范围）
|参数
|Filter.Hour = 0; Lots = 0.1; Symb.magic = 9001; nORD.Buy = 5; nORD.Sell = 5;
|历史记录中的柱体
|133967
|已建模的价格变动
|900848
|建模质量
|25.00%
|不匹配的图形错误
|0
|初始保证金
|10000.00
|净利润
|6567.66
|毛利润
|24285.30
|毛亏损
|-17717.64
|获利性
|1.37
|预计获利
|4.13
|绝对亏损
|711.86
|最大亏损
|3016.21 (18.22%)
|相对亏损
|18.22% (3016.21)
|总成交量
|1590
|空头仓位（获利%）
|832 (61.30%)
|多头仓位（获利%）
|758 (63.85%)
|盈利交易（总交易次数的百分比）
|994 (62.52%)
|亏损交易（总交易次数的百分比）
|596 (37.48%)
|最大
|可获利交易
|194.00
|亏损交易
|-161.00
|平均
|可获利交易
|24.43
|亏损交易
|-29.73
|最大次数
|连续获利（盈利）
|40 (1096.16)
|连续亏损（亏损）
|15 (-336.45)
|最大
|连续收益（盈利次数）
|1289.08 (20)
|连续亏损（亏损次数）
|-786.51 (8)
|平均
|连续盈利
|5
|连续亏损
|3
图 8. 余额图表。 按时间的 D 滤波器
滤波结果分析：
- 减少亏损 - 未达成。 不仅没有减少，反而略微上升了(3001.74 => 3016.21)!?
- 净收益增长约 50% (4408.91 => 6567.66)。 但成交量却下降了近 2 倍 (3284 => 1590)。
- D 滤波器的预期增益 (4.13) 高于所有已调查的 P 滤波器的最佳值 (3.59)。
- 获利交易量下降（64.98% => 62.52%），即，滤波器不仅消除了非获利交易，还有许多获利交易。
结论
- 离散滤波较之 P 滤波更加有效，但需要更精确的调试和选择最佳的输入条件。
使用两种或以上滤波器进行信号滤波。
仅使用一种滤波器，并不总是能令 ATS 的性能得到显著提高。 更常见做法是用设置多个滤波器。 因此，我们将面对如何整和这些滤波器的问题。
出于本次研究目的，我们将采用以上滤波器，并为省事，将他们做以下标记：1 号滤波器（P 滤波器 ”PERIOD_H1”）和 2 号滤波器（D 滤波器）。 一开始我们将通过简单添加来进行整合。 为此，我们要更改 Expert Advisor 的代码。
//+---------------------------------------------------------------------------------+ // BUY Signals //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Buy<nORD.Buy //.........................................Filters................................... //---- filter №1 && iOpen(NULL,PERIOD_H1,1)>iClose(NULL,PERIOD_H1,1) //---- filter №2 && (Hour()==0 || Hour()==6 || Hour()==9 || Hour()==10 || Hour()==11 || Hour()==12 || Hour()==18 || Hour()==20 || Hour()==22 || Hour()==23 ) ) { //---- Signal.Buy=true; } //+---------------------------------------------------------------------------------+ // SELL Signals //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Sell<nORD.Sell //.........................................Filters................................... //---- filter №1 && iOpen(NULL,PERIOD_H1,1)<iClose(NULL,PERIOD_H1,1) //---- filter №2 && (Hour()==0 || Hour()==6 || Hour()==9 || Hour()==10 || Hour()==11 || Hour()==12 || Hour()==18 || Hour()==20 || Hour()==22 || Hour()==23 ) ) { //---- Signal.Sell=true; }
然后，我们测试已创建的滤波器组合并获得以下报告。
余额
|交易品种：
|EURUSD (欧元 vs 美元)
|时段
|1 分钟 (M1) 2009.09.07 00:00 - 2010.01.26 23:59 (2009.09.07 - 2010.01.27)
|模型
|所有价格变动（最准确的方式基于所有可用性最低的时间范围）
|参数
|Lots = 0.1; Symb.magic = 9001; nORD.Buy = 5; nORD.Sell = 5;
|历史记录中的柱体
|133967
|已建模的价格变动
|900848
|建模质量
|25.00%
|不匹配的图形错误
|0
|初始保证金
|10000.00
|净利润
|6221.18
|毛利润
|20762.67
|毛亏损
|-14541.49
|获利性
|1.43
|预计获利
|5.47
|绝对亏损
|1095.86
|最大亏损
|3332.67 (20.13%)
|相对亏损
|20.13% (3332.67)
|总成交量
|1138
|空头仓位（获利%）
|584 (58.39%)
|多头仓位（获利%）
|554 (61.19%)
|盈利交易（总交易次数的百分比）
|680 (59.75%)
|亏损交易（总交易次数的百分比）
|458 (40.25%)
|最大
|获利交易
|201.00
|亏损交易
|-159.00
|平均
|获利交易
|30.53
|亏损交易
|-31.75
|最大次数
|连续获利（盈利）
|28 (1240.15)
|连续亏损（亏损）
|16 (-600.17)
|最大
|连续收益（盈利次数）
|1240.15 (28)
|连续亏损（亏损次数）
|-883.85 (10)
|平均
|连续盈利
|5
|连续亏损
|3
图 9. 余额变更图。两个滤波器： P 滤波器 + D 滤波器（简单添加）
但是，这两种滤波器可通过另一种方式连接。 假设 1 号滤波器的配置优于 2 号滤波器。 则我们需要建立一个全新的 D 滤波器。 Expert Advisor 代码将查看以下方式。 我们在优化模式下启动测试程序，并获得 2 号滤波器的特性（按时间交易）。
//+---------------------------------------------------------------------------------+ // BUY Signals //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Buy<nORD.Buy //.........................................Filters................................... //---- filter №1 && iOpen(NULL,PERIOD_H1,1)>iClose(NULL,PERIOD_H1,1) //---- filter №2 && Hour()==Filter.Hour ) { //---- Signal.Buy=true; } //+---------------------------------------------------------------------------------+ // SELL Signals //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Sell<nORD.Sell //.........................................Filters................................... //---- filter №1 && iOpen(NULL,PERIOD_H1,1)<iClose(NULL,PERIOD_H1,1) //---- filter №2 && Hour()==Filter.Hour ) { //---- Signal.Sell=true; }
图 10. 根据两种 D 滤波器的时间产生的利润变化。 对比分析
确实，滤波器的反馈特性已更改。 并且，考虑到我们通过添加 1 号 滤波器至 Expert Advisor，我们更改了其属性就不奇怪了。 最终，需要为 2 号滤波器更改掩码。
图 11. 2 号滤波器反馈特性。 按时间的 D 滤波（已优化）
Expert Advisor 代码的最终视图。
//+---------------------------------------------------------------------------------+ // BUY Signals //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && High[0]<iLow(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Buy<nORD.Buy //.........................................Filters................................... //---- filter №1 && iOpen(NULL,PERIOD_H1,1)>iClose(NULL,PERIOD_H1,1) //---- filter №2 && (Hour()==0 || Hour()==1 || Hour()==6 || Hour()==7 || Hour()==9 || Hour()==10 || Hour()==12 || Hour()==14 || Hour()==15 || Hour()==18 || Hour()==20 || Hour()==22 || Hour()==23 ) ) { //---- Signal.Buy=true; } //+---------------------------------------------------------------------------------+ // SELL Signals //+---------------------------------------------------------------------------------+ if(true && Low[0]>iHigh(NULL,PERIOD_H1,1) && ORD.Sell<nORD.Sell //.........................................Filters................................... //---- filter №1 && iOpen(NULL,PERIOD_H1,1)<iClose(NULL,PERIOD_H1,1) //---- filter №2 && (Hour()==0 || Hour()==1 || Hour()==6 || Hour()==7 || Hour()==9 || Hour()==10 || Hour()==12 || Hour()==14 || Hour()==15 || Hour()==18 || Hour()==20 || Hour()==22 || Hour()==23 ) ) { //---- Signal.Sell=true; }
余额
|交易品种：
|EURUSD (欧元 vs 美元)
|时段
|1 分钟 (M1) 2009.09.07 00:00 - 2010.01.26 23:59 (2009.09.07 - 2010.01.27)
|模型
|所有价格变动（最准确的方式基于所有可用性最低的时间范围）
|参数
|Lots = 0.1; Symb.magic = 9001; nORD.Buy = 5; nORD.Sell = 5;
|历史记录中的柱体
|133967
|已建模的价格变动
|900848
|建模质量
|25.00%
|不匹配的图形错误
|0
|初始保证金
|10000.00
|净利润
|5420.54
|毛利润
|22069.48
|毛亏损
|-16648.94
|获利性
|1.33
|预计获利
|3.77
|绝对亏损
|826.86
|最大亏损
|2141.24 (14.06%)
|相对亏损
|14.06% (2141.24)
|总成交量
|1439
|空头仓位（获利%）
|758 (61.87%)
|多头仓位（获利%）
|681 (64.46%)
|盈利交易（总交易次数的百分比）
|908 (63.10%)
|亏损交易（总交易次数的百分比）
|531 (36.90%)
|最大
|可获利交易
|157.00
|亏损交易
|-154.00
|平均
|可获利交易
|24.31
|亏损交易
|-31.35
|最大缺陷数
|连续获利（盈利）
|30 (772.70)
|连续亏损（亏损）
|16 (-562.17)
|最大
|连续收益（盈利次数）
|1091.32 (22)
|连续亏损（亏损次数）
|-926.15 (15)
|平均
|连续盈利
|5
|连续亏损
|3
图 12. 余额图形由于两个滤波器特性的优化而产生变化。
为更方便制作报告分析，我们创建了以下图表。
|无滤波
|添加
|优化
|初始保证金
|10000.00
|10000.00
|10000.00
|净利润
|4408.91
|6221.18
|5420.54
|毛利润
|32827.16
|20762.67
|22069.48
|毛亏损
|-28418.25
|-14541.49
|-16648.94
|获利性
|1.16
|1.43
|1.33
|预计获利
|1.34
|5.47
|3.77
|绝对亏损
|273.17
|1095.86
|826.86
|最大亏损
|3001.74 (20.36%)
|3332.67 (20.13%)
|2141.24 (14.06%)
|相对亏损
|20.36% (3001.74)
|20.13% (3332.67)
|14.06% (2141.24)
|总成交量
|3284
|1138
|1439
|空头仓位（获利%）
|1699 (64.98%)
|584 (58.39%)
|758 (61.87%)
|多头仓位（获利%）
|1585 (65.68%)
|554 (61.19%)
|681 (64.46%)
|盈利交易（总交易次数百分比）
|2145 (65.32%)
|680 (59.75%)
|908 (63.10%)
|亏损交易（总交易次数的百分比）
|1139 (34.68%)
|458 (40.25%)
|531 (36.90%)
|最大
|可获利交易
|82.00
|201.00
|157.00
|亏损交易
|-211.00
|-159.00
|-154.00
|平均
|可获利交易
|15.30
|30.53
|24.31
|亏损交易
|-24.95
|-31.75
|-31.35
|最大次数
|连续获利（盈利）
|29 (679.00)
|28 (1240.15)
|30 (772.70)
|连续亏损（亏损）
|16 (-290.34)
|16 (-600.17)
|16 (-562.17)
|最大
|连续收益（盈利次数）
|679.00 (29)
|1240.15 (28)
|1091.32 (22)
|连续亏损（亏损次数）
|-1011.00 (10)
|-883.85 (10)
|-926.15 (15)
|平均
|连续盈利
|5
|5
|5
|连续亏损
|3
|3
|3
选项卡。两个滤波器组合对比测试报告的对比图表： P 滤波器和 D 滤波器
结果分析：
- 如果我们基于收入、利润和预期利润标准进行对比，则我们会在添加两个滤波器时获得最佳结果。
- 如果我们聚焦亏损，则滤波器优化选项是最后赢家。
- 在任何情况下，滤波都会提高 ATS 特性。
总结
- 那么，什么是滤波器魔力呢？ 滤波器魔力在于其简单性和改变任何 Expert Advisor 特性的能力。
- 创建滤波器的所述技术不是用于简单复制。 它仅显示了 P 滤波器和 D 滤波器可以如何为特定的 Expert Advisor 进行开发。 适合某个 Expert Advisor 的滤波器可能会阻碍另一个 Expert Advisor。
- 请记住，理想状态下的 ATS 并不需要滤波器！ ... 你梦想打造这样一个系统，不是吗？
- 我明白这个 Expert Advisor 的代码和滤波器并未优化，当然也不是最理想的。 但在本文中，我们选择了这种特有的编程方式。 我们这样做，可让任何“菜鸟”都可以重复以上步骤，并创造属于他们自己的专属滤波器。
- 注意！ 请勿在真实的交易中使用本文所述 Expert Advisor！
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/1577
注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。
本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。