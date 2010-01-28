Смотри, как бесплатно скачать роботов
Советник для проведения различных экспериментов - эксперт для MetaTrader 4
- 6156
-
- Период - М1
- Символ - EURUSD
- котировки 4-х значные (легко можно переделать под 5-ти значные)
Советник безиндикаторный и без системы управления капиталом, т.е. торгует постоянным лотом. В нём реализована переворотная схема: при открытии ордера все противоположные закрываются.
Советник был разработан исключительно для проведения экспериментальных исследований различных фильтров при написании статьи "Магия фильтрации". Сами фильтры в комплект поставки не идут. Поэтому, поле для творчества открыто - дерзайте!
Отчёт:
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Минута (M1) 2009.09.07 00:00 - 2010.01.27 18:16 (2009.09.07 - 2010.01.31)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|Lots=0.1; Symb.magic=9001; nORD.Buy=5; nORD.Sell=5;
|Баров в истории
|135034
|Смоделировано тиков
|908810
|Качество моделирования
|25.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|4490.68
|Общая прибыль
|33059.93
|Общий убыток
|-28569.25
|Прибыльность
|1.16
|Матожидание выигрыша
|1.36
|Абсолютная просадка
|273.17
|Максимальная просадка
|3001.74 (20.36%)
|Относительная просадка
|20.36% (3001.74)
|Всего сделок
|3306
|Короткие позиции (% выигравших)
|1709 (65.18%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|1597 (65.50%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|2160 (65.34%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|1146 (34.66%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|82.00
|убыточная сделка
|-211.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|15.31
|убыточная сделка
|-24.93
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|29 (679.00)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|16 (-290.34)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|679.00 (29)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-1011.00 (10)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|5
|непрерывный проигрыш
|3
Советы:
- Для реальной торговли советник слишком сыроват, хотя и прибыльный.
- Советник идеально подходит для проведения различных экспериментов.
- При разработке фильтров, добивайтесь снижения просадки при минимальном снижении количества сделок.
