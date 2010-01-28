Период - М1

Символ - EURUSD

котировки 4-х значные (легко можно переделать под 5-ти значные)

Советник безиндикаторный и без системы управления капиталом, т.е. торгует постоянным лотом. В нём реализована переворотная схема: при открытии ордера все противоположные закрываются.

Советник был разработан исключительно для проведения экспериментальных исследований различных фильтров при написании статьи "Магия фильтрации". Сами фильтры в комплект поставки не идут. Поэтому, поле для творчества открыто - дерзайте!

Отчёт:

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar) Период 1 Минута (M1) 2009.09.07 00:00 - 2010.01.27 18:16 (2009.09.07 - 2010.01.31) Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) Параметры Lots=0.1; Symb.magic=9001; nORD.Buy=5; nORD.Sell=5; Баров в истории 135034 Смоделировано тиков 908810 Качество моделирования 25.00% Ошибки рассогласования графиков 0 Начальный депозит 10000.00 Чистая прибыль 4490.68 Общая прибыль 33059.93 Общий убыток -28569.25 Прибыльность 1.16 Матожидание выигрыша 1.36 Абсолютная просадка 273.17 Максимальная просадка 3001.74 (20.36%) Относительная просадка 20.36% (3001.74) Всего сделок 3306 Короткие позиции (% выигравших) 1709 (65.18%) Длинные позиции (% выигравших) 1597 (65.50%) Прибыльные сделки (% от всех) 2160 (65.34%) Убыточные сделки (% от всех) 1146 (34.66%) Самая большая прибыльная сделка 82.00 убыточная сделка -211.00 Средняя прибыльная сделка 15.31 убыточная сделка -24.93 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 29 (679.00) непрерывных проигрышей (убыток) 16 (-290.34) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 679.00 (29) непрерывный убыток (число проигрышей) -1011.00 (10) Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 3

Советы: