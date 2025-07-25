MetaTrader 5 / Tester
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
preview
Développement d'un robot en Python et MQL5 (Partie 2) : Sélection, création et formation de modèles, testeur personnalisé Python

Développement d'un robot en Python et MQL5 (Partie 2) : Sélection, création et formation de modèles, testeur personnalisé Python

MetaTrader 5Tester |
738 19
Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko

Bref résumé de l'article précédent

Dans l'article précédent, nous avons parlé un peu de l'apprentissage automatique, augmenté les données, développé des caractéristiques pour le futur modèle et sélectionné les meilleures d'entre elles. Il est maintenant temps de passer à autre chose et de créer un modèle d'apprentissage automatique fonctionnel qui apprendra à partir de nos caractéristiques et effectuera des transactions (avec succès, nous l'espérons). Pour évaluer le modèle, nous écrirons un testeur Python personnalisé qui nous aidera à évaluer la performance du modèle et la beauté des graphiques de test. Pour obtenir de plus beaux graphiques de test et une plus grande stabilité du modèle, nous développerons également un certain nombre de fonctions classiques d'apprentissage automatique.

Notre objectif ultime est de créer un modèle fonctionnel et le plus rentable possible pour la prévision des prix et le trading. Tout le code sera en Python, avec des inclusions de la bibliothèque MQL5. 


Version de Python et modules requis

J'ai utilisé la version 3.10.10 de Python dans mon travail.

Le code joint ci-dessous contient plusieurs fonctions pour le prétraitement des données, l'extraction des caractéristiques et l'entraînement d'un modèle d'apprentissage automatique. Il comprend notamment :

  • La fonction de regroupement des caractéristiques à l'aide du Modèle de Mélange Gaussien (GMM) de la bibliothèque sklearn
  • La fonction d'extraction des caractéristiques utilisant l'Elimination Récursive des Caractéristiques avec Validation Croisée (RFECV) de la bibliothèque sklearn.
  • La fonction d'entraînement du classificateur XGBoost

Pour exécuter le code, vous devez installer les modules Python suivants :

  • pandas
  • numpy
  • sklearn
  • xgboost
  • matplotlib
  • seaborn
  • MetaTrader 5
  • tqdm

Vous pouvez les installer à l'aide de "pip", l'utilitaire d'installation de paquets Python. Voici un exemple de commande pour installer tous les modules nécessaires :

pip install pandas numpy sklearn xgboost matplotlib seaborn tqdm MetaTrader5

Allons-y !


Classification ou régression ?

C'est l'une des questions éternelles de la prévision des données. La classification est mieux adaptée aux problèmes binaires pour lesquels une réponse claire de type oui/non est nécessaire. Il existe également une classification multi-classes. Nous l'aborderons dans les prochains articles de la série, car il peut renforcer considérablement les modèles.

La régression est adaptée à la prévision spécifique d'une certaine valeur future d'une série continue, y compris une série de prix. D'une part, cela peut être beaucoup plus pratique, mais d'autre part, l'étiquetage des données pour la régression, tout comme les étiquettes elles-mêmes, est un sujet difficile, car il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire d'autre que de prendre le prix futur de l'actif. 

Personnellement, je préfère la classification parce qu'elle simplifie le travail d'étiquetage des données. Un grand nombre de choses peuvent être soumises à des conditions de type oui-non, alors que la classification multi-classe peut être appliquée à des systèmes de trading manuels complexes entiers comme Smart Money. Vous avez déjà vu le code d'étiquetage des données dans l'article précédent de la série. Il est clairement adapté à la classification binaire. C'est pourquoi nous prendrons ce modèle de structure particulier.

Il reste à décider du modèle lui-même.


Choisir un modèle de classification

Nous devons sélectionner un modèle de classification adapté à nos données avec les caractéristiques sélectionnées. Le choix dépend du nombre de caractéristiques, des types de données et du nombre de classes.

Les modèles les plus courants sont la régression logistique pour la classification binaire, la forêt aléatoire pour les dimensions élevées et les non-linéarités, et les réseaux neuronaux pour les problèmes complexes. Le choix est immense. Après avoir essayé beaucoup de choses, je suis arrivé à la conclusion que dans les conditions actuelles, le plus efficace est le boosting et les modèles qui en découlent. 

J'ai décidé d'utiliser le modèle de pointe XGBoost, qui permet d'améliorer les arbres de décision grâce à la régularisation, au parallélisme et à de nombreux paramètres. XGBoost remporte souvent des concours de data science grâce à sa grande précision. C'est devenu le principal critère de choix d'un modèle. 


Générer le code du modèle de classification

Le code utilise le modèle de pointe XGBoost, c'est-à-dire le renforcement du gradient sur les arbres de décision. Une caractéristique particulière de XGBoost est l'utilisation des dérivées secondes pour l'optimisation, ce qui augmente l'efficacité et la précision par rapport à d'autres modèles. 

La fonction train_xgboost_classifier reçoit les données et le nombre de tours de boosting. Elle divise les données en X caractéristiques et y étiquettes, crée le modèle XGBClassifier avec un réglage des hyper-paramètres et l'entraîne à l'aide de la méthode fit().

Les données sont divisées en formation et test, le modèle est formé sur les données de formation à l'aide de la fonction. Le modèle est testé sur les données restantes et la précision des prédictions est calculée.

Les principaux avantages de XGBoost sont la combinaison de plusieurs modèles en un seul très précis grâce à l'amplification du gradient et l'optimisation des dérivées secondes pour plus d'efficacité.

Nous devrons également installer la bibliothèque d'exécution OpenMP pour l'utiliser. Pour Windows, vous devez télécharger le Microsoft Visual C++ Redistributable correspondant à votre version de Python.

Passons maintenant au code lui-même. Au début du code, nous importons la bibliothèque xgboost de la manière suivante :

import xgboost as xgb

Le reste du code :

import xgboost as xgb

def train_xgboost_classifier(data, num_boost_rounds=500):
    # Check if data is not empty
    if data.empty:
        raise ValueError("Data should not be empty")
    
    # Check if all required columns are present in the data
    required_columns = ['label', 'labels']
    if not all(column in data.columns for column in required_columns):
        raise ValueError(f"Data is missing required columns: {required_columns}")
    
    # Remove the 'label' column as it is not a feature
    X = data.drop(['label', 'labels'], axis=1)
    y = data['labels']
    
    # Check if all features have numeric data type
    if not all(pd.api.types.is_numeric_dtype(X[column]) for column in X.columns):
        raise ValueError("All features should have numeric data type")
    
    # Create an XGBoostClassifier model
    clf = xgb.XGBClassifier(objective='binary:logistic', max_depth=10, learning_rate=0.3, n_estimators=num_boost_rounds, random_state=1)
    
    # Train the model on the data
    clf.fit(X, y)
    
    # Return the trained model
    return clf

labeled_data_engineered = feature_engineering(labeled_data_clustered, n_features_to_select=20)

# Get all data
raw_data = labeled_data_engineered

# Test the model on all data
train_data = raw_data[raw_data.index <= FORWARD]

# Test the model on all data
test_data = raw_data[raw_data.index >= FORWARD]

# Train the XGBoost model on the filtered data
xgb_clf = train_xgboost_classifier(train_data, num_boost_rounds=100)

# Test the model on all data
test_data = raw_data[raw_data.index >= FORWARD]
X_test = test_data.drop(['label', 'labels'], axis=1)
y_test = test_data['labels']
predicted_labels = xgb_clf.predict(X_test)

# Calculate prediction accuracy
accuracy = (predicted_labels == y_test).mean()
print(f"Prediction accuracy: {accuracy:.2f}")

Entraînons le modèle et constatons que la précision est de 52%.

Notre précision de classification est maintenant de 53% des étiquettes profitables. Veuillez noter que nous parlons ici de situations de prévision lorsque le prix a changé de plus que le take profit (200 pips) et n'a pas touché le stop (100 pips) avec sa queue. Dans la pratique, nous aurons un facteur de profit d'environ 3, ce qui est tout à fait suffisant pour un trading rentable. La prochaine étape consiste à écrire un testeur personnalisé en Python pour analyser la rentabilité des modèles en USD (et non en points). Il est nécessaire de comprendre si le modèle rapporte de l'argent en tenant compte de la majoration ou s'il épuise les fonds.


Mise en œuvre de la fonction du testeur personnalisé en Python

def test_model(model, X_test, y_test, markup, initial_balance=10000.0, point_cost=0.00001):
    balance = initial_balance
    trades = 0
    profits = []

    # Test the model on the test data
    predicted_labels = model.predict(X_test)
    for i in range(len(predicted_labels) - 48):
        if predicted_labels[i] == 1:
            # Open a long position
            entry_price = X_test.iloc[i]['close']
            exit_price = X_test.iloc[i+48]['close']
            if exit_price > entry_price + markup:
                # Close the long position with profit
                profit = (exit_price - entry_price - markup) / point_cost
                balance += profit
                trades += 1
                profits.append(profit)
            else:
                # Close the long position with loss
                loss = (entry_price - exit_price + markup) / point_cost
                balance -= loss
                trades += 1
                profits.append(-loss)
        elif predicted_labels[i] == 0:
            # Open a short position
            entry_price = X_test.iloc[i]['close']
            exit_price = X_test.iloc[i+48]['close']
            if exit_price < entry_price - markup:
                # Close the short position with profit
                profit = (entry_price - exit_price - markup) / point_cost
                balance += profit
                trades += 1
                profits.append(profit)
            else:
                # Close the short position with loss
                loss = (exit_price - entry_price + markup) / point_cost
                balance -= loss
                trades += 1
                profits.append(-loss)

    # Calculate the cumulative profit or loss
    total_profit = balance - initial_balance

    # Plot the balance change over the number of trades
    plt.plot(range(trades), [balance + sum(profits[:i]) for i in range(trades)])
    plt.title('Balance Change')
    plt.xlabel('Trades')
    plt.ylabel('Balance ($)')
    plt.xticks(range(0, len(X_test), int(len(X_test)/10)), X_test.index[::int(len(X_test)/10)].strftime('%Y-%m-%d'))  # Add dates to the x-axis
    plt.axvline(FORWARD, color='r', linestyle='--')  # Add a vertical line for the FORWARD date
    plt.show()

    # Print the results
    print(f"Cumulative profit or loss: {total_profit:.2f} $")
    print(f"Number of trades: {trades}")

# Get test data
test_data = raw_data[raw_data.index >= FORWARD]
X_test = test_data.drop(['label', 'labels'], axis=1)
y_test = test_data['labels']

# Test the model with markup and target labels
initial_balance = 10000.0
markup = 0.00001
test_model(xgb_clf, X_test, y_test, markup, initial_balance)

Le code crée une fonction pour tester le modèle d'apprentissage automatique sur des données de test et analyser sa rentabilité en tenant compte de la marge (cela devrait inclure les pertes sur les spreads et les différents types de commissions). Les swaps ne sont pas pris en compte, car ils sont dynamiques et dépendent des taux directeurs. Ils peuvent être pris en compte en ajoutant simplement quelques pips à la majoration.

La fonction reçoit un modèle, des données de test, une majoration et un solde initial. Le trading est simulé en utilisant les prédictions du modèle : long à 1, short à 0. Si le bénéfice dépasse la majoration, la position est clôturée et le bénéfice est ajouté au solde.

Les transactions et les profits/pertes de chaque position sont sauvegardés. Le tableau d'équilibre est construit. Le bénéfice/la perte total(e) cumulé(e) est calculé(e).

À la fin, nous obtenons des données de test et nous supprimons les colonnes inutiles. Le modèle xgb_clf formé est testé avec la majoration et le solde initial donnés. Testons-le !


Le testeur travaille avec succès dans l'ensemble, et nous voyons un beau graphique de rentabilité. Il s'agit d'un testeur personnalisé permettant d'analyser la rentabilité d'un modèle de trading par apprentissage automatique en tenant compte du balisage et des étiquettes.


Mise en œuvre de la validation croisée dans le modèle

Nous devons utiliser la validation croisée pour obtenir une évaluation plus fiable de la qualité d'un modèle d'apprentissage automatique. La validation croisée permet d'évaluer un modèle sur plusieurs sous-ensembles de données, ce qui permet d'éviter le sur-ajustement et d'obtenir une évaluation plus objective.

Dans notre cas, nous utiliserons la validation croisée 5 fois pour évaluer le modèle XGBoost. Pour ce faire, nous utiliserons la fonction cross_val_score de la bibliothèque sklearn.

Modifions le code de la fonction train_xgboost_classifier comme suit :

def train_xgboost_classifier(data, num_boost_rounds=500):
    # Check that data is not empty
    if data.empty:
        raise ValueError("Data should not be empty")

    # Check that all required columns are present in the data
    required_columns = ['label', 'labels']
    if not all(column in data.columns for column in required_columns):
        raise ValueError(f"Data is missing required columns: {required_columns}")

    # Drop the 'label' column since it is not a feature
    X = data.drop(['label', 'labels'], axis=1)
    y = data['labels']

    # Check that all features have numeric data type
    if not all(pd.api.types.is_numeric_dtype(X[column]) for column in X.columns):
        raise ValueError("All features should have numeric data type")

    # Create XGBoostClassifier model
    clf = xgb.XGBClassifier(objective='binary:logistic', max_depth=10, learning_rate=0.3, n_estimators=num_boost_rounds, random_state=1)

    # Train the model on the data using cross-validation
    scores = cross_val_score(clf, X, y, cv=5)

    # Calculate the mean accuracy of the predictions
    accuracy = scores.mean()

    print(f"Mean prediction accuracy on cross-validation: {accuracy:.2f}")

    # Train the model on the data without cross-validation
    clf.fit(X, y)

    # Return the trained model
    return clf

labeled_data_engineered = feature_engineering(labeled_data_clustered, n_features_to_select=20)

# Get all data
raw_data = labeled_data_engineered

# Train data
train_data = raw_data[raw_data.index <= FORWARD]

# Train the XGBoost model on the filtered data
xgb_clf = train_xgboost_classifier(train_data, num_boost_rounds=100)

# Test data
test_data = raw_data[raw_data.index >= FORWARD]
X_test = test_data.drop(['label', 'labels'], axis=1)
y_test = test_data['labels']
predicted_labels = xgb_clf.predict(X_test)

# Calculate the accuracy of the predictions
accuracy = (predicted_labels == y_test).mean()
print(f"Accuracy: {accuracy:.2f}")

Lors de l'entraînement du modèle, la fonction train_xgboost_classifier effectue une validation croisée 5 fois et fournit la précision moyenne de la prédiction. L’entraînement comprendra toujours l'échantillon jusqu'à la date FORWARD.

La validation croisée n'est utilisée que pour évaluer le modèle, et non pour l'entraîner. La formation est effectuée sur toutes les données jusqu'à la date FORWARD sans validation croisée.

La validation croisée permet une évaluation plus fiable et plus objective de la qualité du modèle, ce qui, en théorie, augmentera sa robustesse face à de nouvelles données sur les prix. Ou non ? Voyons comment fonctionne le testeur.


Le test de XGBoost avec validation croisée sur les données de 1990 à 2024 a permis d'obtenir une précision de 56% sur le test après 2010. Le modèle a montré une bonne robustesse aux nouvelles données dès le premier essai. La précision s'est également beaucoup améliorée, ce qui est une bonne nouvelle.


Optimisation des hyper-paramètres d'un modèle sur une grille

L'optimisation des hyper-paramètres est une étape importante dans la création d'un modèle d'apprentissage automatique afin de maximiser sa précision et ses performances. C'est similaire à l'optimisation des EA MQL5, mais imaginez qu'au lieu d'un EA vous ayez un modèle d'apprentissage automatique. La recherche par grille permet de trouver les paramètres les plus performants.

Examinons l'optimisation des hyper-paramètres XGBoost basée sur une grille à l'aide de Scikit-learn.

Nous utiliserons GridSearchCV de Scikit-learn pour effectuer une validation croisée du modèle sur tous les ensembles d'hyper-paramètres de la grille. L'ensemble présentant la précision moyenne la plus élevée lors de la validation croisée sera sélectionné.

Code d'optimisation :

from sklearn.model_selection import GridSearchCV

# Define the grid of hyperparameters
param_grid = {
    'max_depth': [3, 5, 7, 10],
    'learning_rate': [0.1, 0.3, 0.5],
    'n_estimators': [100, 500, 1000]
}

# Create XGBoost model
clf = xgb.XGBClassifier(objective='binary:logistic', random_state=1)

# Perform grid search to find the best hyperparameters
grid_search = GridSearchCV(clf, param_grid, cv=5, scoring='accuracy')
grid_search.fit(X_train, y_train)

# Print the best hyperparameters
print("Best hyperparameters:", grid_search.best_params_)

# Print the mean accuracy of the predictions on cross-validation for the best hyperparameters
print("Mean prediction accuracy on cross-validation:", grid_search.best_score_)

Nous définissons ici une grille d'hyper-paramètres param_grid, créons le modèle XGBoost clf et recherchons les hyper-paramètres optimaux sur la grille à l'aide de la méthode GridSearchCV. Nous produisons ensuite les meilleurs hyper-paramètres grid_search.best_params_ et la précision moyenne de la prédiction par validation croisée grid_search.best_score_.

Notez que dans ce code, nous utilisons la validation croisée pour optimiser les hyper-paramètres. Cela nous permet d'obtenir une évaluation plus fiable et plus objective de la qualité du modèle.

Après avoir exécuté ce code, nous obtenons les meilleurs hyper-paramètres pour notre modèle XGBoost et la précision moyenne de la prédiction sur la validation croisée. Nous pouvons ensuite entraîner le modèle sur toutes les données en utilisant les meilleurs hyper-paramètres et le tester sur de nouvelles données.

L'optimisation des hyper-paramètres du modèle sur une grille est donc une tâche importante lors de la création de modèles d'apprentissage automatique. En utilisant la méthode GridSearchCV de la bibliothèque Scikit-learn, nous pouvons automatiser ce processus et trouver les meilleurs hyper-paramètres pour un modèle et des données donnés.

def train_xgboost_classifier(data, num_boost_rounds=1000):
    # Check that data is not empty
    if data.empty:
        raise ValueError("Data should not be empty")

    # Check that all required columns are present in the data
    required_columns = ['label', 'labels']
    if not all(column in data.columns for column in required_columns):
        raise ValueError(f"Data is missing required columns: {required_columns}")

    # Drop the 'label' column since it is not a feature
    X = data.drop(['label', 'labels'], axis=1)
    y = data['labels']

    # Check that all features have numeric data type
    if not all(pd.api.types.is_numeric_dtype(X[column]) for column in X.columns):
        raise ValueError("All features should have numeric data type")

    # Create XGBoostClassifier model
    clf = xgb.XGBClassifier(objective='binary:logistic', random_state=1)

    # Define hyperparameters for grid search
    param_grid = {
        'max_depth': [3, 5, 7, 10],
        'learning_rate': [0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5],
        'n_estimators': [50, 100, 600, 1200, 2000]
    }

    # Train the model on the data using cross-validation and grid search
    grid_search = GridSearchCV(clf, param_grid, cv=5, scoring='accuracy')
    grid_search.fit(X, y)

    # Calculate the mean accuracy of the predictions
    accuracy = grid_search.best_score_

    print(f"Mean prediction accuracy on cross-validation: {accuracy:.2f}")

    # Return the trained model with the best hyperparameters
    return grid_search.best_estimator_


Assemblage de modèles

Il est temps de rendre notre modèle encore plus cool et meilleur ! L'assemblage de modèles est une approche puissante de l'apprentissage automatique qui combine plusieurs modèles pour améliorer la précision des prédictions. Les méthodes les plus répandues sont le bagging (création de modèles sur différents sous-échantillons de données) et le boosting (formation séquentielle de modèles pour corriger les erreurs des modèles précédents).

Dans notre tâche, nous utilisons l'ensemble XGBoost avec le bagging et le boosting. Nous créons plusieurs XGBoosts formés sur différents sous-échantillons et combinons leurs prédictions. Nous optimisons également les hyper-paramètres de chaque modèle avec GridSearchCV.

Avantages de l'assemblage : une plus grande précision, une réduction de la variance et une amélioration de la qualité globale du modèle.

La fonction d'apprentissage du modèle final utilise la validation croisée, l'assemblage et la sélection d'hyper-paramètres de type "grid bagging".

def train_xgboost_classifier(data, num_boost_rounds=1000):
    # Check that data is not empty
    if data.empty:
        raise ValueError("Data should not be empty")

    # Check that all required columns are present in the data
    required_columns = ['label', 'labels']
    if not all(column in data.columns for column in required_columns):
        raise ValueError(f"Missing required columns in data: {required_columns}")

    # Remove the 'label' column as it is not a feature
    X = data.drop(['label', 'labels'], axis=1)
    y = data['labels']

    # Check that all features have numeric data type
    if not all(pd.api.types.is_numeric_dtype(X[column]) for column in X.columns):
        raise ValueError("All features should have numeric data type")

    # Create XGBoostClassifier model
    clf = xgb.XGBClassifier(objective='binary:logistic', random_state=1)

    # Define hyperparameters for grid search
    param_grid = {
        'max_depth': [3, 7, 12],
        'learning_rate': [0.1, 0.3, 0.5],
        'n_estimators': [100, 600, 1200]
    }

    # Train the model on the data using cross-validation and hyperparameter tuning
    grid_search = GridSearchCV(clf, param_grid, cv=5, scoring='accuracy')
    grid_search.fit(X, y)

    # Calculate the mean accuracy of the predictions
    accuracy = grid_search.best_score_

    print(f"Mean accuracy on cross-validation: {accuracy:.2f}")

    # Return the trained model
    return grid_search.best_estimator_

labeled_data_engineered = feature_engineering(labeled_data_clustered, n_features_to_select=20)

# Get all data
raw_data = labeled_data_engineered

# Train data
train_data = raw_data[raw_data.index <= FORWARD]

# Test data
test_data = raw_data[raw_data.index <= EXAMWARD]

# Train the XGBoost model on the filtered data
xgb_clf = train_xgboost_classifier(train_data, num_boost_rounds=100)

# Test the model on all data
test_data = raw_data[raw_data.index >= FORWARD]
X_test = test_data.drop(['label', 'labels'], axis=1)
y_test = test_data['labels']
predicted_labels = xgb_clf.predict(X_test)

# Calculate the accuracy of the predictions
accuracy = (predicted_labels == y_test).mean()
print(f"Prediction accuracy: {accuracy:.2f}")

Mettez en œuvre l'ensemble de modèles par le biais du bagging, effectuez le test et obtenez le résultat suivant :


La précision de la classification des transactions avec un ratio risque/récompense de 1:8 est passée à 73%. En d'autres termes, l'assemblage et la recherche en grille nous ont permis d'améliorer considérablement la précision de la classification par rapport à la version précédente du code. Je considère qu'il s'agit d'un résultat plus qu'excellent et, d'après les graphiques précédents des performances du modèle dans la partie avant, on peut clairement comprendre à quel point il s'est renforcé au cours de l'évolution du code.   

 

Mise en œuvre de l'échantillon d'examen et test de la robustesse du modèle

J'utilise maintenant des données postérieures à la date d'examen pour le test. Cela me permet de tester les performances du modèle sur des données entièrement nouvelles qui n'ont pas été utilisées pour former et tester le modèle. Je peux ainsi évaluer objectivement les performances du modèle en conditions réelles.

Le test sur un échantillon d'examen est une étape importante dans la validation d'un modèle d'apprentissage automatique. Cela permet de s'assurer que le modèle fonctionne bien sur de nouvelles données et donne une idée de ses performances dans le monde réel. Il s'agit ici de déterminer correctement la taille de l'échantillon et de s'assurer qu'il est représentatif.

Dans mon cas, j'utilise les données post-EXAMWARD pour tester le modèle sur des données totalement inconnues en dehors de la formation et du test. J'obtiens ainsi une évaluation objective de l'efficacité du modèle et de son aptitude à une utilisation réelle.

J'ai organisé une formation sur les données de 2000 à 2010, un test sur les données de 2010 à 2019, un examen sur les données de 2019. L'examen simule le trading dans un avenir inconnu.


Dans l'ensemble, tout se présente bien. La précision de l'examen est tombée à 60%, mais l'essentiel est que le modèle est rentable et assez robuste, sans avoir de fortes pertes. Il est agréable de constater que le modèle apprend le concept de risque/récompense - il prédit des situations avec un risque faible et un profit potentiel élevé (nous utilisons un rapport risque/récompense de 1:8).


Conclusion

Ceci conclut le deuxième article de la série sur la création d'un robot de trading en Python. À l'heure actuelle, nous avons réussi à résoudre les problèmes de travailler avec les données, de travailler avec les caractéristiques, les problèmes de sélection et même de génération de caractéristiques, ainsi que le problème de la sélection et de l'entraînement d'un modèle. Nous avons également mis en place un testeur personnalisé qui teste le modèle, et il semble que tout fonctionne assez bien. J'ai d'ailleurs essayé d'autres fonctions, y compris les plus simples, pour simplifier les données, mais en vain. Les modèles présentant ces caractéristiques ont drainé le compte dans le testeur. Cela confirme une fois de plus que les caractéristiques et les données ne sont pas moins importantes que le modèle lui-même. Nous pouvons créer un bon modèle et appliquer diverses améliorations et méthodes, mais si les caractéristiques sont inutiles, elles épuiseront sans vergogne notre dépôt sur des données inconnues. Au contraire, avec de bonnes caractéristiques, vous pouvez obtenir un résultat stable même avec un modèle médiocre. 


Développements à venir

À l'avenir, j'envisage de créer une version personnalisée du trading en ligne dans le terminal MetaTrader 5 afin de trader directement via Python pour plus de commodité. Après tout, ce qui m'a incité à créer une version spécifique pour Python, ce sont les problèmes liés au transfert de fonctionnalités vers MQL5. Il est encore beaucoup plus rapide et plus pratique pour moi de gérer les caractéristiques, leur sélection, l'étiquetage des données et l'augmentation des données en Python.

Je pense que la bibliothèque MQL5 pour Python est injustement sous-estimée. Il est clair que peu de gens l'utilisent. Il s'agit d'une solution puissante qui permet de créer des modèles d'une grande beauté, aussi bien pour l'œil que pour le porte-monnaie !

J'aimerais également mettre en œuvre une version qui apprendrait à partir des données historiques de profondeur de marché d'une bourse réelle - CME ou MOEX. Il s'agit également d'une initiative prometteuse.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Article original : https://www.mql5.com/ru/articles/14910

Fichiers joints |
Télécharger ZIP
SYNERGY_BOT_ML_MQL.py (18 KB)

Avertissement: Tous les droits sur ces documents sont réservés par MetaQuotes Ltd. La copie ou la réimpression de ces documents, en tout ou en partie, est interdite.

Cet article a été rédigé par un utilisateur du site et reflète ses opinions personnelles. MetaQuotes Ltd n'est pas responsable de l'exactitude des informations présentées, ni des conséquences découlant de l'utilisation des solutions, stratégies ou recommandations décrites.

Autres articles par cet auteur

Derniers commentaires | Aller à la discussion (19)
Milksad
Milksad | 9 sept. 2024 à 10:20

Eugène, grâce à vos articles, j'ai commencé à étudier le ML en relation avec le trading, merci beaucoup pour cela.

Pourriez-vous expliquer les points suivants.

Après le traitement des données par la fonction label_data, leur volume est considérablement réduit (nous obtenons un ensemble aléatoire de barres qui satisfont aux conditions de la fonction). Ensuite, les données passent par plusieurs fonctions et nous les divisons en échantillons de formation et de test. Le modèle est entraîné sur l'échantillon d'entraînement. Ensuite, les colonnes ['labels'] sont retirées de l'échantillon de test et nous essayons de prédire leurs valeurs pour estimer le modèle. N'y a-t-il pas de substitution de concepts dans les données de test ? Après tout, pour les tests, nous utilisons des données qui ont passé la fonction label_data (c'est-à-dire un ensemble de barres non séquentielles sélectionnées à l'avance par une fonction qui prend en compte les données futures). Dans le testeur, il y a le paramètre 10 qui, si j'ai bien compris, devrait être responsable du nombre de barres pour conclure l'affaire, mais comme nous avons un ensemble de barres non séquentielles, ce que nous obtenons n'est pas clair.

Les questions suivantes se posent : Où est-ce que je me trompe ? Pourquoi toutes les barres >= FORWARD ne sont-elles pas utilisées pour les tests ? Et si nous n'utilisons pas toutes les barres >= FORWARD, comment pouvons-nous choisir les barres nécessaires à la prédiction sans connaître l'avenir ?

Je vous remercie.

Eric Ruvalcaba
Eric Ruvalcaba | 9 oct. 2024 à 17:41
Excellent travail, très intéressant, pratique et terre à terre. Il est difficile de voir un article aussi bon avec des exemples réels et pas seulement de la théorie sans résultats. Merci beaucoup pour votre travail et votre partage, je vais suivre cette série et l'attendre avec impatience.
Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko | 12 oct. 2024 à 20:05
Eric Ruvalcaba #:
Excellent travail, très intéressant, pratique et terre à terre. Il est difficile de voir un article aussi bon avec des exemples réels et pas seulement de la théorie sans résultats. Merci beaucoup pour votre travail et votre partage, je vais suivre cette série et l'attendre avec impatience.

Merci beaucoup ! Oui, il y a encore beaucoup de mises en œuvre d'idées à venir, y compris l'expansion de celle-ci avec la traduction en ONNX)

Damjan Cvetanovski
Damjan Cvetanovski | 17 nov. 2024 à 10:28
Y a-t-il une raison particulière d'utiliser RandomForestClassifier pour la sélection des caractéristiques et XGBclassifier pour la classification du modèle ?
Andy An
Andy An | 19 févr. 2025 à 08:51

Défauts critiques :

  1. Problèmes de prévention des fuites de données:
    • La fonction augment_data() crée de sérieux problèmes de fuite de données entre les ensembles de formation et de test.
    • L'augmentation mélange des données provenant de périodes différentes.
  2. Erreurs dans la méthodologie d'évaluation des performances:
    • Le test du modèle ne tient pas compte des conditions réelles du marché.
    • Le modèle est entraîné sur des données futures et testé sur des données historiques, ce qui est inacceptable.
  3. Problèmes techniques dans le code:
    • La fonction generate_new_features() crée des caractéristiques mais ne les renvoie pas (elle renvoie les données d'origine).
    • La fonction test_model() utilise X_test.iloc[i]['close'], mais il se peut que 'close' soit manquant après la transformation des caractéristiques.
  4. Traitement incohérent des données:
    • Les données sont étiquetées deux fois de manière différente ( markup_data() et label_data() ).
    • Les résultats du regroupement ( cluster ) ne sont pas utilisés dans la suite de la formation.
  5. Problèmes méthodologiques dans la stratégie de trading:
    • Sortie statique après 10 barres au lieu d'une stratégie adaptative
    • Pas de gestion du risque (à l'exception d'un simple stop-loss)
    • Pas de prise en compte des coûts de transaction (à l'exception d'un simple spread)
  6. Validation inefficace:
    • Pas de validation du modèle sur des données historiques en tenant compte de la structure temporelle (analyse "walk-forward").
    • La validation croisée est appliquée aux séries temporelles sans tenir compte de la spécificité des séries temporelles.

Recommandations d'amélioration :

  1. Éliminer les fuites de données - séparer strictement les données dans le temps
  2. Mise en œuvre d'une validation ascendante appropriée
  3. Mettre en œuvre des tests plus réalistes, en tenant compte des dérapages et des commissions.
  4. Finaliser la logique d'entrée et de sortie des positions.
  5. Utiliser des méthodes spécifiques aux séries chronologiques
Développer un robot de trading en Python (Partie 3) : Mise en œuvre d'un algorithme de trading basé sur un modèle Développer un robot de trading en Python (Partie 3) : Mise en œuvre d'un algorithme de trading basé sur un modèle
Nous poursuivons la série d'articles sur le développement d'un robot de trading en Python et en MQL5. Dans cet article, nous allons créer un algorithme de trading en Python.
Développement d'un robot en Python et MQL5 (Partie 1) : Pré-traitement des données Développement d'un robot en Python et MQL5 (Partie 1) : Pré-traitement des données
Développement d'un robot de trading basé sur l'apprentissage automatique : Un guide détaillé. Le premier article de la série traite de la collecte et de la préparation des données et des caractéristiques. Le projet est mis en œuvre à l'aide du langage de programmation et des bibliothèques Python, ainsi que de la plateforme MetaTrader 5.
Comprendre les fonctions dans MQL5 avec des applications Comprendre les fonctions dans MQL5 avec des applications
Les fonctions sont des éléments essentiels dans tout langage de programmation : elles aident les développeurs à appliquer le concept DRY, qui signifie ne vous répétez pas, et présentent bien d'autres avantages. Dans cet article, vous trouverez beaucoup plus d'informations sur les fonctions, et sur comment créer nos propres fonctions en MQL5 avec des applications simples pouvant être utilisées ou appelées dans n'importe quel système de votre choix pour l’enrichir sans compliquer les choses.
Approche brute de la recherche de motifs (partie VI) : Optimisation cyclique Approche brute de la recherche de motifs (partie VI) : Optimisation cyclique
Dans cet article, je montrerai la première partie des améliorations qui m'ont permis non seulement de fermer toute la chaîne d'automatisation pour le trading sur MetaTrader 4 et 5, mais aussi de faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Désormais, cette solution me permet d'automatiser entièrement la création et l'optimisation des EA, ainsi que de minimiser les coûts de main-d'œuvre pour trouver des configurations de trading efficaces.