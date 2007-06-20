Отправка SMS из торгового советника через Skype

Введение

Skype – телекоммуникационная программа, которая, кроме обычных чатов, позволяет вести телефонные разговоры по Интернет. Одним из наиболее значимых преимуществ Skype перед другими программами подобного плана является шлюз на реальных операторов мобильной связи. Соответственно можно звонить с компьютера на реальный мобильный телефон, отсылать SMS и так далее. Так же существует версия Skype для мобильных телефонов, можно экономить на SMS, потому что отправка обычных сообщений внутри программы совершенно бесплатна. Правда, мобильный телефон должен работать под управлением операционной системы. В общем, при желании, можно быть полностью мобильным, чем в последнее время и пользуется все большее количество людей.





Кому и зачем это надо?

Трейдер не всегда может и должен сидеть за торговым терминалом, наблюдать за тем, как идет торговля. Однако, было бы неплохо иметь возможность иногда получать сигналы о действиях эксперта или о состоянии рынка в определенные моменты времени. Почему бы не получать данную информацию на мобильный телефон?





Какую информацию было бы полезно получать?

Информацию, которую можно получать посредством сообщений на телефон можно разделить на два класса:

текущая, которая ни на что не влияет и практически дублируют логфайл; полезная, которая будет реально полезна для трейдера именно в момент поступления.

Рассмотрим примеры текущей информации:

Состояние ордеров. Когда открылся, по какой цене, в каком направлении, значения стопов. Когда закрылся, по какой причине, в убыток или с прибылью;

Различные состояния на рынке. Например, пересечения индикаторов, смена направления тренда.

Полезная информация:

Отчет об ошибках. Все программисты люди и иногда возникают неприятные ситуации при неправильной работе эксперта. Было бы неплохо знать, при каких условиях возникают ошибки и привело ли это к фатальной остановке. Это, конечно же, сработает, если логика эксперта позволяет отслеживать ошибки;

Состояние работы эксперта. Например, эксперт настроен так, чтобы отсылать сообщение о состоянии работоспособности каждый час, а вы в это время находитесь в рабочей поездке. И вот сообщение не пришло в назначенный час. Могло случиться все, что угодно, от разрыва соединения с Интернет до полного выключения электроэнергии. Было бы целесообразно попросить коллегу или жену, если терминал работает дома, выяснить причину и настроить все как было, а не ждать неделю в неведении. Конечно же, такое разделение носит условный характер, да и список возможных событий в данной статье не исчерпывается. Каждый трейдер сам сможет решить, какое содержание должно иметь сообщение. Главное осознать полезность данной функции.





Как это работает в Skype?

SMS сообщения . Функция, естественно, платная. Все выглядит как обычно: набираете номер абонента, сообщение и нажимаете кнопку отправить.

. Функция, естественно, платная. Все выглядит как обычно: набираете номер абонента, сообщение и нажимаете кнопку отправить. Обычные сообщения. Совершенно бесплатные. Просто выбираете пользователя, пишите сообщение и нажимаете кнопку отправить.





Как это сделать из эксперта?

Я нашел два способа и оба используют DLL:

Предварительно подготавливаем макрофайл, то есть файл, при запуске которого будет перехвачено управление клавиатурой и мышью компьютера. Таким образом, с помощью последовательности действий нам нужно активировать Skype, найти в меню пункт отправки SMS, затем в появившемся окне набрать номер абонента и вставить из буфера обмена текстовое сообщение, которое заранее было туда вставлено из эксперта. Потренироваться и отточить действия можно заранее. Таким образом, мы подготовили файл, который является ассоциированным документом и может быть запущен как обычное приложение. Кстати, приложений делающих запись и воспроизведение макрофайлов существует большое множество, поэтому в статье конкретные экземпляры рассматриваться не будут. Дальше нам нужно разработать DLL, работа которой будет заключаться в двух небольших действиях. Первое, – это поместить переданный из эксперта текст в буфер обмена и, второе, – запустить заранее заданный макрофайл. Если все заранее хорошо настроено и все окна и кнопки буду появляться на своих местах, то проблем быть не должно, сообщение отправится. Однако, это жутковатый способ. Интуиция мне подсказывала, что если мозги начинают выдумывать что-то подобное, значит надо искать более элегантное решение или отказаться от этой идеи вообще. И тут проскользнула мысль – а может быть Skype имеет API? И точно, на сайте есть и голый API и ActiveX интерфейс. Супер! Рассмотрим второй способ работы со Skype из эксперта. Смысл тот же. Из эксперта в DLL передается номер абонента и текст, который должен быть отправлен, а DLL уже выполняет отправку посредством COM объекта Skype.





Реализация второго способа.

Начнем с DLL. Основную часть работы будет занимать подготовка DLL для взаимодействия с экспертом. Во-первых, напишем библиотеку, которая будет работать при обращении к ней из нескольких экспертов. К сожалению, будет недостаточно просто написать функцию и вызывать ее. Мы используем ActiveX, поэтому желательно создать для него отдельный поток и проводить всю работу в нем. Стандартное средство распараллеливания работы функций Mutex не поможет. Будут наблюдаться креши, причем не отслеживаемые. Реализуем последовательность обращений через систему пользовательских сообщений.





Исходный текст библиотеки DLL

#include "stdafx.h" #pragma once #ifndef WINVER #define WINVER 0x0501 #endif #define WIN32_LEAN_AND_MEAN #import "Skype4COM.dll" rename( "CreateEvent" , "CreatePluginEvent" ), rename( "SendMessage" , "SendChatMessage" ) #define MT4_EXPFUNC __declspec(dllexport) #define WM_PROC_SENDSKYPESMS WM_USER + 01 #define WM_PROC_SENDSKYPEMESSAGE WM_USER + 02 HANDLE hUserThread; DWORD ThreadId; struct fcpSendSkypeSMS { int ExitCode; char * UserNum; char * Message; }; struct fcpSendSkypeMessage { int ExitCode; char * UserName; char * Message; }; DWORD WINAPI ThreadProc(LPVOID lpParameter) { MSG msg; HANDLE hEvent; while ( true ) { if (PostThreadMessage(GetCurrentThreadId(), WM_USER, 0 , 0 )) break ; }; CoInitialize( NULL ); while (GetMessage(&msg, 0 , 0 , 0 )) { if (msg.message == WM_QUIT) { break ; } else if (msg.message == WM_PROC_SENDSKYPESMS) { fcpSendSkypeSMS* fcp = (fcpSendSkypeSMS*)msg.wParam; hEvent = (HANDLE)msg.lParam; try { SKYPE4COMLib::ISkypePtr pSkype(__uuidof(SKYPE4COMLib::Skype)); HRESULT hr=pSkype->Attach( 6 ,VARIANT_TRUE); if (!FAILED(hr)) { try { fcp->ExitCode = 1 ; pSkype->SendSms(fcp->UserNum,fcp->Message, "" ); } catch(...) { fcp->ExitCode=- 1 ; } } pSkype = NULL ; } catch(...) { } SetEvent(hEvent); } else if (msg.message == WM_PROC_SENDSKYPEMESSAGE) { fcpSendSkypeMessage* fcp = (fcpSendSkypeMessage*)msg.wParam; hEvent = (HANDLE)msg.lParam; try { SKYPE4COMLib::ISkypePtr pSkype(__uuidof (SKYPE4COMLib::Skype)); HRESULT hr=pSkype->Attach( 6 ,VARIANT_TRUE); if (!FAILED(hr)) { try { fcp->ExitCode = 1 ; pSkype->SendChatMessage(fcp->UserName, fcp->Message); } catch(...) { fcp->ExitCode=- 1 ; MessageBeep( 0 ); } } pSkype = NULL ; } catch(...) { } SetEvent(hEvent); } }; CoUninitialize(); return 0 ; } BOOL APIENTRY DllMain(HANDLE hModule, DWORD ul_reason_for_call, LPVOID lpReserved) { if (ul_reason_for_call == DLL_PROCESS_ATTACH) { hUserThread = CreateThread( NULL , NULL , ThreadProc, NULL , 0 , &ThreadId); if (!hUserThread) { }; } else if (ul_reason_for_call == DLL_PROCESS_DETACH) { CloseHandle(hUserThread); } return (TRUE); } MT4_EXPFUNC bool __stdcall SendSkypeSMS( int &ExCode, char * sUserNum, char * sMessage) { fcpSendSkypeSMS* fcp; HANDLE hEvent; bool Result = false ; fcp = new fcpSendSkypeSMS(); memset(fcp, 0 , sizeof (fcpSendSkypeSMS)); fcp->ExitCode = - 1 ; fcp->UserNum = sUserNum; fcp->Message = sMessage; hEvent = CreateEvent( NULL ,FALSE,FALSE, NULL ); PostThreadMessage(ThreadId, WM_PROC_SENDSKYPESMS, (WPARAM)fcp, (LPARAM)hEvent); if (WAIT_OBJECT_0 == WaitForSingleObject(hEvent,INFINITE)) { Result = true ; } else { return (Result); }; ExCode = fcp->ExitCode; if (ExCode == - 1 ) Result = false ; delete fcp; CloseHandle(hEvent); return (Result); } MT4_EXPFUNC bool __stdcall SendSkypeMessage( int &ExCode, char * sUserName, char * sMessage) { fcpSendSkypeMessage* fcp; HANDLE hEvent; bool Result = false ; fcp = new fcpSendSkypeMessage(); memset(fcp, 0 , sizeof (fcpSendSkypeMessage)); fcp->ExitCode = - 1 ; fcp->UserName = sUserName; fcp->Message = sMessage; hEvent = CreateEvent( NULL , FALSE,FALSE, NULL ); PostThreadMessage(ThreadId, WM_PROC_SENDSKYPEMESSAGE, (WPARAM)fcp, (LPARAM)hEvent); if (WAIT_OBJECT_0 == WaitForSingleObject(hEvent, INFINITE)) { Result = true ; } else { return (Result); }; ExCode = fcp->ExitCode; if (ExCode == - 1 ) Result = false ; delete fcp; CloseHandle(hEvent); return (Result); }





DEF файл

LIBRARY SkypeLib EXPORTS SendSkypeSMS SendSkypeMessage





Торговый советник для тестирования

#import "SkypeLib.dll" bool SendSkypeSMS( int &ExCode[], string Num, string Message); bool SendSkypeMessage( int &ExCode[], string User, string Message); #import int init() { int ExCode[ 1 ]; Alert ( "Отправляем сообщение..." ); Alert (SendSkypeMessage(ExCode, "skype.account.name" , "Skype message test" )); if (ExCode[ 0 ] == - 1 ) Alert ( "Ошибка отправки сообщения" ); else Alert ( "Сообщение отправлено" ); Alert ( "Отправляем SMS сообщение..." ); Alert (SendSkypeSMS(ExCode, "+1234567890" , "Skype sms test" )); if (ExCode[ 0 ] == - 1 ) Alert ( "Ошибка отправки SMS сообщения" ); else Alert ( "SMS сообщение отправлено" ); return ( 0 ); } int start() { return ( 0 ); }

Эксперт прост, его главная цель – отправить SMS сообщение и обычное сообщение через написанную нами библиотеку. Он проделывает все действия в функции инициализации, поэтому тестировать можно и в выходные.





Установка Skype

Скачать можно на http://www.skype.com/. Желательно установить последнюю версию программы, потому что в предыдущих версиях COM интерфейс не поддерживается, есть только API. Но, к сожалению API не поддерживает отправку SMS сообщений.

Итак, Skype установлен. Теперь нам нужно выкачать COM библиотеку. Находится она на сайте для разработчиков https://developer.skype.com/ в разделе Downloads. Проверяем наличие финансов на счету, которые будут использоваться для отправки SMS. Если таковых нет, то счет можно пополнить через Интернет из программы. При отсутствии денег на счету отправлять SMS не получится, однако, обычные сообщения без проблем.



Для того чтобы терминал имел доступ к Skype API, нужно его зарегистрировать. Проверить наличие разрешения для работы с API можно через меню Tools->Options->Privacy->Manage other programs access to Skype. Должно выглядеть примерно так:

Регистрируется терминал при первой попытке воспользоваться библиотекой. Вручную сделать этого нельзя. Поэтому при первой установке библиотеки следует дождаться отправки сообщения, чтобы подтвердить разрешение на пользование Skype API. Skype выдаст следующий диалог:

После подтверждения система начинает работать в автоматическом режиме.





Установка библиотеки SkypeLib

Для того чтобы установить библиотеку SkypeLib.dll, нужно скопировать ее в папку experts/libraries в каталоге терминала. Также туда нужно скопировать библиотеку Skype4COM.dll. Теперь нужно настроить терминал для работы с DLL. Для этого при установке эксперта в разделе Safety отмечаем галочкой пункт Allow DLL imports, как это показано ниже:

Теперь можно пользоваться библиотекой.





Некоторые важные моменты

После небольшого опыта тестирования и внедрения были замечены небольшие тонкости. Нужно учитывать, что если у вас на счету достаточно денег и вы отправили SMS сообщение на несуществующий номер, то ошибки не будет, функция отработает успешно, а статус сообщения будет установлен в состояние “sending...”. Поэтому нужно четко настраивать входные параметры функций. Следить нужно и за тем, чтобы версия Skype была не ниже 3.0.

Очень редко бывает, что COM объект не инициализирован, и сообщения отправляться не будут. Помогает только переустановка Skype. Интерфейс внешнего взаимодействия относительно новый, не без ошибок, поэтому случается такой неприятный момент. На моей памяти было только два таких случая. Будем надеяться, что в более поздние версии будут работать стабильнее.

Так же следует отметить, что для работы SkypeLib.dll могут потребоваться дополнительные библиотеки. Особенно остро вопрос стоит после выхода первого service pack к Visual Studio 2005. Лучшим выходом будет создание setup файла. Туда автоматически будут включены все необходимые библиотеки. Так же можно включить и файл Skype4COM.dll.





Прикрепленные к статье файлы

SkypeLib.dll - библиотека откомпилирована на Visual C++ 6.0. Не нуждается в дополнительных файлах, кроме Skype4COM.dll.

SkypeLib.zip - исходный код библиотеки.

SkypeExample.mq4 - торговый советник для тестирования возможностей библиотеки.





Достоинства и недостатки.

Недостатки использования Skype SMS

SMS стоят денег

Нельзя отправить сообщение самому себе, нужно иметь другой Skype account для получения сообщений.

Телефон должен поддерживать мобильную версию Skype. При использовании компьютера на прием сообщений этот недостаток отпадает.

Достоинства данного метода:

Оповещение в реальном времени

На данный момент ничем не заменяемая функция. Это не совсем достоинство, скорее факт.





Выводы

Мы научились отправлять SMS сообщения и обычные сообщения через Skype. Таким образом, мы получили, может быть, не самый удобный, но незаменимый интерфейс для оповещения о текущих событиях в терминале. Что дальше? А ведь в Skype можно не только отправлять сообщения, но и получать...