示例
使用 Skype 发送来自 Expert Advisor 的消息

使用 Skype 发送来自 Expert Advisor 的消息

简介

Skype 是一种通讯程序，允许人们通过互联网打电话和进行正常的聊天。与其他同类程序相比，Skype 最重要的优势之一是，它是通往真正移动网络运营商的一个途径。人们可以拨打真正的移动电话，发送短信等等。还有一个移动电话的 Skype 版本。人们可以节省短信费用，因为用此程序发送常规消息是完全免费的。基本上，移动电话必须在操作系统下运行。不过，如今必要时也可以实现全移动式运行。这正是现在很多人在利用的机会。


哪些人需要它？为什么？

交易者不可能一直坐在交易终端前看着交易执行情况，也不必这么做。但是，能够不时获取一些信号，让交易者了解有关 Expert Advisor 的操作或特定时刻的市场状态的信息，这自然是极好的。为什么不在移动电话里获取此类信息呢？


哪种信息是有用的？

可通过移动电话中的消息获取的信息可分为两类：

  1. 不影响任何东西且实际上与日志文件中的数据并无差别的当前数据；
  2. 收到时正好对交易者有帮助的有用信息。

让我们看看当前数据的示例：

  • 订单状态。订单是何时开放的，哪个方向，为其分配了什么止损位等，订单何时关闭，什么原因，是亏损了还是盈利了等等。
  • 各种市场状态例如，某项指标满足一定水平或某个趋势改变了方向时。

有用的信息：

  • 错误报告。所有程序员都是人，有时在 Expert Advisor 发生故障时会出现一些不愉快的情形。人们会很乐意了解错误发生时的状况以及是否造成致命停机。当然，如果 Expert Advisor 的逻辑允许人检测错误，也是可行的。
  • Expert Advisor 的操作状态。例如，EA 设置为在您出差时每小时向您发送一条关于其操作状态的消息。而预定的时间内并没有发来预期的消息。从断网到断电，一切情况都有可能发生。如果是在家里使用终端，可以请求同事或配偶找出出错原因并还原设置，而不是在一无所知的情况下空等一个礼拜。

当然，这种区分具有相对性质，可能出现的情况远不止本文所述。每个交易者将自己决定消息应包括的内容。重点是要认识到，这个功能是非常有用的。


这个功能在 Skype 中如何实现？

  • SMSes

    此服务当然是付费服务。一切看起来都一如往常：键入用户号码，输入消息，再按“发送”。

  • 常规消息

    这是完全免费的。只需选择一个用户，输入消息，然后按“发送”。

如何从 Expert Advisor 实现这一点？

有两种方法，这两种方法都需要使用 DLL：

  1. 我们应提前准备好一个宏文件，即在启动该文件时，对键盘和鼠标的控制将被截获。因此我们应使用操作序列激活 Skype，在菜单中找到短信发送项目，然后在显示的窗口中键入用户号码，并从剪贴板中粘贴起初在 Expert Advisor 中键入的文本信息。您可事先练习并熟悉这些操作。这样，我们就制作了一份文件，这份文件是一个关联文档，可作为普通应用程序启动。顺便提一下，可以记录和播放宏文件的应用程序数不胜数，因此本文中未讨论具体程序。

    接下来，我们必须开发一个将以如下方式运行的 DLL。其第一项操作是将 Expert Advisor 中的文本放入剪贴板。第二项操作是启动预定义的宏文件。如果一切正常，所有窗口和按钮都显示在正确位置，则不会出现任何问题，消息将被发送出去。

    但这种方法有点耸人听闻。直觉告诉我，如果大脑开始出现这种想法，那就必须找出一个更令人愉快的解决方案或是完全放弃这个想法。一个新的想法突然浮现在我脑海里：Skype 是否可以有一个 API？我在他们的网站上找到了 API 和 ActiveX 界面。棒极了！让我们考虑从 Expert Advisor 使用 Skype 的另一种方法。

  2. 方法大致是相同的。用户号码和要发送的文本将从 EA 传递到 DLL，然后通过 Skype COM 对象发送消息。

如何实现第二种方法

让我们先从 DLL 开始。所有工作的主要部分是准备 DLL 以与 Expert Advisor 交互。首先，我们编写一个库，当从多个 Expert Advisor 中调用时，它可正常工作。遗憾的是，仅仅编写和调用一个函数是不够的。我们正在使用 ActiveX，所以最好为其创建一个特殊的单独线程，在这个线程里执行所有操作。互斥函数的标准并联工具并不能提供什么帮助。将会出现无法检测到的崩溃。因此我们将通过自定义消息传递系统实现调用序列。

DLL 源代码

#include "stdafx.h"
 
#pragma once
// Allow use of features specific to Windows XP or later. 
#ifndef WINVER
// Change this to the appropriate value to target other versions of Windows.
#define WINVER 0x0501      
#endif
// Exclude rarely-used stuff from Windows headers 
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN
 
// Include Skype4COM.dll, preliminarily downloaded 
// from the Skype developers website – http://developers.skype.com/
#import "Skype4COM.dll" rename("CreateEvent","CreatePluginEvent"), 
                        rename("SendMessage","SendChatMessage")
 
 
#define MT4_EXPFUNC __declspec(dllexport)
 
// Declare message codes for our functions.
#define WM_PROC_SENDSKYPESMS WM_USER + 01
#define WM_PROC_SENDSKYPEMESSAGE WM_USER + 02
 
// Variables for the thread to be used for 
// sending messages
HANDLE hUserThread;
DWORD ThreadId;
 
// Structures to store parameters of functions
// SendSkypeSMS
struct fcpSendSkypeSMS
  {
    int ExitCode;
    char * UserNum;
    char * Message;
  };
 
// SendSkypeMessage
struct fcpSendSkypeMessage
  {
    int ExitCode;
    char * UserName;
    char * Message;
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Thread function                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
DWORD WINAPI ThreadProc(LPVOID lpParameter)
  {
    MSG msg;
    HANDLE hEvent;
  
    while(true)
      {
        if(PostThreadMessage(GetCurrentThreadId(), WM_USER, 0, 0))
            break;
      };
    // Initialize COM
    CoInitialize(NULL);
    while(GetMessage(&msg, 0, 0, 0))
      {
        if(msg.message == WM_QUIT)
          {
            break;
          }
        // Message processor WM_PROC_SENDSKYPESMS
        else 
            if(msg.message == WM_PROC_SENDSKYPESMS)
              {
                fcpSendSkypeSMS* fcp = (fcpSendSkypeSMS*)msg.wParam;
                hEvent = (HANDLE)msg.lParam;
                try
                  {
                    // Initialize Skype 
                    SKYPE4COMLib::ISkypePtr pSkype(__uuidof(SKYPE4COMLib::Skype));
                    // Connect to Skype. 6 is the protocol version
                    HRESULT hr=pSkype->Attach(6,VARIANT_TRUE);
                    // If everything is ok, start sending the message
                    if(!FAILED(hr))
                      {    
                        try
                          {
                            fcp->ExitCode = 1;
                            // Try to send an SMS
                            pSkype->SendSms(fcp->UserNum,fcp->Message,"");
                          }
                        catch(...)
                          {
                            fcp->ExitCode=-1;
                          }
                      }
                    // Deinitialize Skype
                    pSkype = NULL;
                  }
                catch(...)
                  {
                    //Error is processed here
                  }
                // Set the event
                SetEvent(hEvent);
              }
            // Message processor WM_PROC_SENDSKYPEMESSAGE
            else 
                if(msg.message == WM_PROC_SENDSKYPEMESSAGE)
                  {
                    fcpSendSkypeMessage* fcp = 
                                   (fcpSendSkypeMessage*)msg.wParam;
                    hEvent = (HANDLE)msg.lParam;
        
                    try
                      {
                        // Initialize Skype 
                        SKYPE4COMLib::ISkypePtr pSkype(__uuidof
                                              (SKYPE4COMLib::Skype));
                        // Connect to Skype. 6 is the protocol version
                        HRESULT hr=pSkype->Attach(6,VARIANT_TRUE);
                        // If everything is ok, start sending the message
                        if(!FAILED(hr))
                          {
                            try
                              {
                                fcp->ExitCode = 1;
                                // Try to send the message
                                pSkype->SendChatMessage(fcp->UserName,
                                                        fcp->Message);
                              }
                            catch(...)
                              {
                                fcp->ExitCode=-1;
                                MessageBeep(0);
                              }
                          }
                        // Deinitialize Skype
                        pSkype = NULL;
                      }
                    catch(...)
                      {
                        //Error is processed here
                      }
  
                    // Set the event
                    SetEvent(hEvent);
                  }
              };
            // Deinitialize COM
            CoUninitialize();
            return 0;
          }
 
//DLL Initialization
//+------------------------------------------------------------------+
//| DLL entry                                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
BOOL APIENTRY DllMain(HANDLE hModule, DWORD ul_reason_for_call,
                      LPVOID lpReserved)
  {
    if(ul_reason_for_call == DLL_PROCESS_ATTACH)
      {
        // Create a thread and attach the processor procedure address to it
        hUserThread = CreateThread(NULL, NULL, ThreadProc, NULL, 0, &ThreadId);
        if(!hUserThread)
          {
            // Error processing if the thread is not created
          };
      } 
    else 
        if(ul_reason_for_call == DLL_PROCESS_DETACH)
          {
            // Delete the thread when exiting the library
            CloseHandle(hUserThread);
          }
    return(TRUE);
  }
 
MT4_EXPFUNC bool __stdcall SendSkypeSMS(int &ExCode,char* sUserNum, 
                                        char* sMessage)
  {
    //Declare the structure of function parameters
    fcpSendSkypeSMS* fcp;
    //Declare an event
    HANDLE hEvent;
    //The result of function operation by default is false
    bool Result = false;
 
    // Allocate a password for the structure and initialize it
    fcp = new fcpSendSkypeSMS();
    memset(fcp, 0, sizeof(fcpSendSkypeSMS));
 
    // Fill out the structure
    //By default, the code of the function working end is an error.
    fcp->ExitCode = -1;
    fcp->UserNum = sUserNum;
    fcp->Message = sMessage;
 
    // Create an event
    hEvent = CreateEvent(NULL,FALSE,FALSE, NULL);
    // Call event WM_PROC_SENDSKYPESMS, pass  the data structure address 
    // to processing procedure 
    PostThreadMessage(ThreadId, WM_PROC_SENDSKYPESMS, (WPARAM)fcp,
                      (LPARAM)hEvent);
    if(WAIT_OBJECT_0 == WaitForSingleObject(hEvent,INFINITE))
      {
        
        Result = true;
      } 
    else
      {
        // If there was an error at message processing, the function will 
        // return false
        return(Result);
      };
    // Assign the function processing code to the variable
    ExCode = fcp->ExitCode;
    if(ExCode == -1) 
        Result = false;
    // Free memory and variables and exit
    delete fcp;
    CloseHandle(hEvent);
    return(Result);
  }
 
MT4_EXPFUNC bool __stdcall SendSkypeMessage(int &ExCode,char* sUserName, 
                                            char* sMessage)
  {
    //Declare the structure of function parameters
 fcpSendSkypeMessage* fcp;
    //Declare an event
    HANDLE hEvent;
    //The result of function operation by default is false
    bool Result = false;
 
    // Allocate memory for the structure and initialize it
    fcp = new fcpSendSkypeMessage();
    memset(fcp, 0, sizeof(fcpSendSkypeMessage));
 
    // Fill out the structure
    //By default, the code of the function working end is an error.
    fcp->ExitCode = -1;
    fcp->UserName = sUserName;
    fcp->Message = sMessage;
 
    // Create an event
    hEvent = CreateEvent(NULL, FALSE,FALSE, NULL);
    // Call the event WM_PROC_SENDSKYPESMS, pass the data structure address 
    // to processing procedure
    PostThreadMessage(ThreadId, WM_PROC_SENDSKYPEMESSAGE, (WPARAM)fcp,
                      (LPARAM)hEvent);
    if(WAIT_OBJECT_0 == WaitForSingleObject(hEvent, INFINITE))
      {
        Result = true;
      } 
    else
      {
        // If there was an error at message processing, the function will 
        // return false
        return(Result);
      };
    // Assign the function processing code to the variable
    ExCode = fcp->ExitCode;
    if(ExCode == -1) 
        Result = false;
    // Free memory and variables and exit
    delete fcp;
    CloseHandle(hEvent);
    return(Result);
  }

File DEF

LIBRARY SkypeLib
 
EXPORTS SendSkypeSMS
        SendSkypeMessage

Expert Advisor to Be Tested

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              SkypeTestExpert.mq4 |
//|                               Copyright © 2007, Alexey Koshevoy. |
//+------------------------------------------------------------------+
// Import functions
#import "SkypeLib.dll"
   bool SendSkypeSMS(int &ExCode[], string Num,string Message);
   bool SendSkypeMessage(int &ExCode[], string User, string Message);
#import
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
   int ExCode[1];
   Alert("Send message...");
   Alert(SendSkypeMessage(ExCode, "skype.account.name", "Skype message test"));
   if(ExCode[0] == -1)
       Alert("Error sending the message");
   else 
       Alert("Message sent");
   Alert("Send SMS...");
   Alert(SendSkypeSMS(ExCode, "+1234567890", "Skype sms test"));
   if(ExCode[0] == -1)
       Alert("Error sending the SMS");
   else
       Alert("SMS sent");
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Ea 非常简单，其主要目的是通过已编码的 DLL 发送短信和常规消息。它在初始化函数内起作用，因此也可在周末对其进行测试。


Skype 的安装

此应用程序可在 http://www.skype.com/ 上下载。建议安装最新版程序，因为之前的版本不支持 COM 接口，它们仅有一个 API。但该 API 不支持发送短信。

Skype 已经安装好了。现在我们必须下载 COM 库。可在 https://developer.skype.com/ 上的“Downloads”中找到该库。检查用于发送短信的帐户中的金额。如果金额不足，可在网上充值。帐户上没有资金时，不可发送短信，但可发送常规消息，不会有任何问题。


终端必须注册后方可访问 Skype API。可在菜单“工具->选项->隐私->管理访问 Skype 的其他程序”来勾选是否允许使用 API。大致情况必须如下：




终端将在首次尝试使用库时注册。此操作不可手动进行。因此，在首次安装库时，需要等待直至能够发出一条消息，以此证明允许使用 Skype API。Skype 将显示以下对话框：





确认之后，系统将在自动模式下开始工作。


SkypeLib 的安装

Для 要安装名为 SkypeLib.dll 的库，应将其复制到终端目录下的 experts/libraries 文件夹中。名为 Skype4COM.dll 的库也必须复制到此文件夹。现在，我们需要设置终端能够与 DLL 一起使用。为此，在连接 EA 时，勾选“安全”部分中的“允许 DLL 导入”字段，如下所示：




现在我们可以使用此库。

一些重要细节

凭借测试和实施方面的经验，我注意到了一些“微妙之处”。例如，您需要注意到，如果您的帐户上有足够的钱，当您向不存在的号码发送短信时，不会报告错误，该函数将正常运行，然而消息状态将设置为“发送中…”。这就是为什么非常明确地设置函数输入很重要的原因。使用 Skype 版本 3.0（或更高版本）也很重要。

有时候会发生以下情况（但极少出现）：COM 对象未初始化，且不会发送消息。只有重新安装 Skype 才能解决此问题。外部接口相对较新，没有错误，因此可能会出现此类不愉快的情况。据我所知，这种情况出现过两次。让我们期待更高版本会更稳定地工作。

还必须指出，要 SkypeLib. dll 正常工作，还需要一些其他库。在 Visual Studio 2005 的第一个服务包发布之后，该问题尤为严重。解决该问题的最佳方法是创建安装文件。所有必要的库将自动包括在此文件中。文件 Skype4COM. dll 也可包括在此文件中。

本文随附文件

  • SkypeLib.dll - 此库在 Visual C++ 6.0 中进行编译。除 Skype4COM.dll 之外，它不需要任何其他文件。
  • SkypeLib.zip - 库源代码
  • SkypeExample.mq4 - 用于要测试的库的 Expert Advisor。

优势与劣势

使用 Skype 短信时，可观察到以下劣势：

  • SMS 需要花钱
  • 不能向自己发送消息，要获取消息，需要有另一个 Skype 帐户。
  • 您的电话必须支持移动版的 Skype。如果使用计算机接收消息，此劣势不复存在。

此方法具有以下优势：

  • 在实时模式下发送信号
  • 目前不能被任何东西所替代的功能。这一点甚至不是优势，仅仅是事实。

总结

我们学习了如何通过 Skype 发送短信和一般消息。因此，我们在终端上获得了一个可通知我们当前事件的接口，该接口可能并不是最便捷的，但必定是不可缺少的。下一步做什么？例如，Skype 允许发送和接收消息…

