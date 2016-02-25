使用 Skype 发送来自 Expert Advisor 的消息

简介

Skype 是一种通讯程序，允许人们通过互联网打电话和进行正常的聊天。与其他同类程序相比，Skype 最重要的优势之一是，它是通往真正移动网络运营商的一个途径。人们可以拨打真正的移动电话，发送短信等等。还有一个移动电话的 Skype 版本。人们可以节省短信费用，因为用此程序发送常规消息是完全免费的。基本上，移动电话必须在操作系统下运行。不过，如今必要时也可以实现全移动式运行。这正是现在很多人在利用的机会。



哪些人需要它？为什么？

交易者不可能一直坐在交易终端前看着交易执行情况，也不必这么做。但是，能够不时获取一些信号，让交易者了解有关 Expert Advisor 的操作或特定时刻的市场状态的信息，这自然是极好的。为什么不在移动电话里获取此类信息呢？

哪种信息是有用的？

可通过移动电话中的消息获取的信息可分为两类：

不影响任何东西且实际上与日志文件中的数据并无差别的当前数据； 收到时正好对交易者有帮助的有用信息。

让我们看看当前数据的示例：

订单状态。订单是何时开放的，哪个方向，为其分配了什么止损位等，订单何时关闭，什么原因，是亏损了还是盈利了等等。



各种市场状态例如，某项指标满足一定水平或某个趋势改变了方向时。

有用的信息：

错误报告。所有程序员都是人，有时在 Expert Advisor 发生故障时会出现一些不愉快的情形。人们会很乐意了解错误发生时的状况以及是否造成致命停机。当然，如果 Expert Advisor 的逻辑允许人检测错误，也是可行的。

Expert Advisor 的操作状态。例如，EA 设置为在您出差时每小时向您发送一条关于其操作状态的消息。而预定的时间内并没有发来预期的消息。从断网到断电，一切情况都有可能发生。如果是在家里使用终端，可以请求同事或配偶找出出错原因并还原设置，而不是在一无所知的情况下空等一个礼拜。



当然，这种区分具有相对性质，可能出现的情况远不止本文所述。每个交易者将自己决定消息应包括的内容。重点是要认识到，这个功能是非常有用的。





这个功能在 Skype 中如何实现？

SMSes



此服务当然是付费服务。一切看起来都一如往常：键入用户号码，输入消息，再按“发送”。





这是完全免费的。只需选择一个用户，输入消息，然后按“发送”。





如何从 Expert Advisor 实现这一点？

有两种方法，这两种方法都需要使用 DLL：

我们应提前准备好一个宏文件，即在启动该文件时，对键盘和鼠标的控制将被截获。因此我们应使用操作序列激活 Skype，在菜单中找到短信发送项目，然后在显示的窗口中键入用户号码，并从剪贴板中粘贴起初在 Expert Advisor 中键入的文本信息。您可事先练习并熟悉这些操作。这样，我们就制作了一份文件，这份文件是一个关联文档，可作为普通应用程序启动。顺便提一下，可以记录和播放宏文件的应用程序数不胜数，因此本文中未讨论具体程序。



接下来，我们必须开发一个将以如下方式运行的 DLL。其第一项操作是将 Expert Advisor 中的文本放入剪贴板。第二项操作是启动预定义的宏文件。如果一切正常，所有窗口和按钮都显示在正确位置，则不会出现任何问题，消息将被发送出去。



但这种方法有点耸人听闻。直觉告诉我，如果大脑开始出现这种想法，那就必须找出一个更令人愉快的解决方案或是完全放弃这个想法。一个新的想法突然浮现在我脑海里：Skype 是否可以有一个 API？我在他们的网站上找到了 API 和 ActiveX 界面。棒极了！让我们考虑从 Expert Advisor 使用 Skype 的另一种方法。



方法大致是相同的。用户号码和要发送的文本将从 EA 传递到 DLL，然后通过 Skype COM 对象发送消息。





如何实现第二种方法

让我们先从 DLL 开始。所有工作的主要部分是准备 DLL 以与 Expert Advisor 交互。首先，我们编写一个库，当从多个 Expert Advisor 中调用时，它可正常工作。遗憾的是，仅仅编写和调用一个函数是不够的。我们正在使用 ActiveX，所以最好为其创建一个特殊的单独线程，在这个线程里执行所有操作。互斥函数的标准并联工具并不能提供什么帮助。将会出现无法检测到的崩溃。因此我们将通过自定义消息传递系统实现调用序列。





DLL 源代码

#include "stdafx.h" #pragma once #ifndef WINVER #define WINVER 0x0501 #endif #define WIN32_LEAN_AND_MEAN #import "Skype4COM.dll" rename( "CreateEvent" , "CreatePluginEvent" ), rename( "SendMessage" , "SendChatMessage" ) #define MT4_EXPFUNC __declspec(dllexport) #define WM_PROC_SENDSKYPESMS WM_USER + 01 #define WM_PROC_SENDSKYPEMESSAGE WM_USER + 02 HANDLE hUserThread; DWORD ThreadId; struct fcpSendSkypeSMS { int ExitCode; char * UserNum; char * Message; }; struct fcpSendSkypeMessage { int ExitCode; char * UserName; char * Message; }; DWORD WINAPI ThreadProc(LPVOID lpParameter) { MSG msg; HANDLE hEvent; while ( true ) { if (PostThreadMessage(GetCurrentThreadId(), WM_USER, 0 , 0 )) break ; }; CoInitialize( NULL ); while (GetMessage(&msg, 0 , 0 , 0 )) { if (msg.message == WM_QUIT) { break ; } else if (msg.message == WM_PROC_SENDSKYPESMS) { fcpSendSkypeSMS* fcp = (fcpSendSkypeSMS*)msg.wParam; hEvent = (HANDLE)msg.lParam; try { SKYPE4COMLib::ISkypePtr pSkype(__uuidof(SKYPE4COMLib::Skype)); HRESULT hr=pSkype->Attach( 6 ,VARIANT_TRUE); if (!FAILED(hr)) { try { fcp->ExitCode = 1 ; pSkype->SendSms(fcp->UserNum,fcp->Message, "" ); } catch(...) { fcp->ExitCode=- 1 ; } } pSkype = NULL ; } catch(...) { } SetEvent(hEvent); } else if (msg.message == WM_PROC_SENDSKYPEMESSAGE) { fcpSendSkypeMessage* fcp = (fcpSendSkypeMessage*)msg.wParam; hEvent = (HANDLE)msg.lParam; try { SKYPE4COMLib::ISkypePtr pSkype(__uuidof (SKYPE4COMLib::Skype)); HRESULT hr=pSkype->Attach( 6 ,VARIANT_TRUE); if (!FAILED(hr)) { try { fcp->ExitCode = 1 ; pSkype->SendChatMessage(fcp->UserName, fcp->Message); } catch(...) { fcp->ExitCode=- 1 ; MessageBeep( 0 ); } } pSkype = NULL ; } catch(...) { } SetEvent(hEvent); } }; CoUninitialize(); return 0 ; } BOOL APIENTRY DllMain(HANDLE hModule, DWORD ul_reason_for_call, LPVOID lpReserved) { if (ul_reason_for_call == DLL_PROCESS_ATTACH) { hUserThread = CreateThread( NULL , NULL , ThreadProc, NULL , 0 , &ThreadId); if (!hUserThread) { }; } else if (ul_reason_for_call == DLL_PROCESS_DETACH) { CloseHandle(hUserThread); } return ( TRUE ); } MT4_EXPFUNC bool __stdcall SendSkypeSMS( int &ExCode, char * sUserNum, char * sMessage) { fcpSendSkypeSMS* fcp; HANDLE hEvent; bool Result = false ; fcp = new fcpSendSkypeSMS(); memset(fcp, 0 , sizeof (fcpSendSkypeSMS)); fcp->ExitCode = - 1 ; fcp->UserNum = sUserNum; fcp->Message = sMessage; hEvent = CreateEvent( NULL , FALSE , FALSE , NULL ); PostThreadMessage(ThreadId, WM_PROC_SENDSKYPESMS, (WPARAM)fcp, (LPARAM)hEvent); if (WAIT_OBJECT_0 == WaitForSingleObject(hEvent,INFINITE)) { Result = true ; } else { return (Result); }; ExCode = fcp->ExitCode; if (ExCode == - 1 ) Result = false ; delete fcp; CloseHandle(hEvent); return (Result); } MT4_EXPFUNC bool __stdcall SendSkypeMessage( int &ExCode, char * sUserName, char * sMessage) { fcpSendSkypeMessage* fcp; HANDLE hEvent; bool Result = false ; fcp = new fcpSendSkypeMessage(); memset(fcp, 0 , sizeof (fcpSendSkypeMessage)); fcp->ExitCode = - 1 ; fcp->UserName = sUserName; fcp->Message = sMessage; hEvent = CreateEvent( NULL , FALSE , FALSE , NULL ); PostThreadMessage(ThreadId, WM_PROC_SENDSKYPEMESSAGE, (WPARAM)fcp, (LPARAM)hEvent); if (WAIT_OBJECT_0 == WaitForSingleObject(hEvent, INFINITE)) { Result = true ; } else { return (Result); }; ExCode = fcp->ExitCode; if (ExCode == - 1 ) Result = false ; delete fcp; CloseHandle(hEvent); return (Result); }

File DEF

LIBRARY SkypeLib EXPORTS SendSkypeSMS SendSkypeMessage

Expert Advisor to Be Tested

#import "SkypeLib.dll" bool SendSkypeSMS( int &ExCode[], string Num, string Message); bool SendSkypeMessage( int &ExCode[], string User, string Message); #import int init() { int ExCode[ 1 ]; Alert ( "Send message..." ); Alert (SendSkypeMessage(ExCode, "skype.account.name" , "Skype message test" )); if (ExCode[ 0 ] == - 1 ) Alert ( "Error sending the message" ); else Alert ( "Message sent" ); Alert ( "Send SMS..." ); Alert (SendSkypeSMS(ExCode, "+1234567890" , "Skype sms test" )); if (ExCode[ 0 ] == - 1 ) Alert ( "Error sending the SMS" ); else Alert ( "SMS sent" ); return ( 0 ); } int start() { return ( 0 ); }

Ea 非常简单，其主要目的是通过已编码的 DLL 发送短信和常规消息。它在初始化函数内起作用，因此也可在周末对其进行测试。





Skype 的安装

此应用程序可在 http://www.skype.com/ 上下载。建议安装最新版程序，因为之前的版本不支持 COM 接口，它们仅有一个 API。但该 API 不支持发送短信。

Skype 已经安装好了。现在我们必须下载 COM 库。可在 https://developer.skype.com/ 上的“Downloads”中找到该库。检查用于发送短信的帐户中的金额。如果金额不足，可在网上充值。帐户上没有资金时，不可发送短信，但可发送常规消息，不会有任何问题。





终端必须注册后方可访问 Skype API。可在菜单“工具->选项->隐私->管理访问 Skype 的其他程序”来勾选是否允许使用 API。大致情况必须如下：

终端将在首次尝试使用库时注册。此操作不可手动进行。因此，在首次安装库时，需要等待直至能够发出一条消息，以此证明允许使用 Skype API。Skype 将显示以下对话框：





确认之后，系统将在自动模式下开始工作。

SkypeLib 的安装

Для 要安装名为 SkypeLib.dll 的库，应将其复制到终端目录下的 experts/libraries 文件夹中。名为 Skype4COM.dll 的库也必须复制到此文件夹。现在，我们需要设置终端能够与 DLL 一起使用。为此，在连接 EA 时，勾选“安全”部分中的“允许 DLL 导入”字段，如下所示：







现在我们可以使用此库。



一些重要细节

凭借测试和实施方面的经验，我注意到了一些“微妙之处”。例如，您需要注意到，如果您的帐户上有足够的钱，当您向不存在的号码发送短信时，不会报告错误，该函数将正常运行，然而消息状态将设置为“发送中…”。这就是为什么非常明确地设置函数输入很重要的原因。使用 Skype 版本 3.0（或更高版本）也很重要。



有时候会发生以下情况（但极少出现）：COM 对象未初始化，且不会发送消息。只有重新安装 Skype 才能解决此问题。外部接口相对较新，没有错误，因此可能会出现此类不愉快的情况。据我所知，这种情况出现过两次。让我们期待更高版本会更稳定地工作。

还必须指出，要 SkypeLib. dll 正常工作，还需要一些其他库。在 Visual Studio 2005 的第一个服务包发布之后，该问题尤为严重。解决该问题的最佳方法是创建安装文件。所有必要的库将自动包括在此文件中。文件 Skype4COM. dll 也可包括在此文件中。

本文随附文件

SkypeLib.dll - 此库在 Visual C++ 6.0 中进行编译。除 Skype4COM.dll 之外，它不需要任何其他文件。

SkypeLib.zip - 库源代码

SkypeExample.mq4 - 用于要测试的库的 Expert Advisor。

优势与劣势

使用 Skype 短信时，可观察到以下劣势：

SMS 需要花钱

不能向自己发送消息，要获取消息，需要有另一个 Skype 帐户。

您的电话必须支持移动版的 Skype。如果使用计算机接收消息，此劣势不复存在。

此方法具有以下优势：

在实时模式下发送信号

目前不能被任何东西所替代的功能。这一点甚至不是优势，仅仅是事实。

总结

我们学习了如何通过 Skype 发送短信和一般消息。因此，我们在终端上获得了一个可通知我们当前事件的接口，该接口可能并不是最便捷的，但必定是不可缺少的。下一步做什么？例如，Skype 允许发送和接收消息…

