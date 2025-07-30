Moedas / VITL
VITL: Vital Farms Inc
46.04 USD 1.24 (2.77%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VITL para hoje mudou para 2.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 45.07 e o mais alto foi 46.31.
Veja a dinâmica do par de moedas Vital Farms Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
45.07 46.31
Faixa anual
27.91 53.12
- Fechamento anterior
- 44.80
- Open
- 45.95
- Bid
- 46.04
- Ask
- 46.34
- Low
- 45.07
- High
- 46.31
- Volume
- 893
- Mudança diária
- 2.77%
- Mudança mensal
- -9.57%
- Mudança de 6 meses
- 50.65%
- Mudança anual
- 30.83%
