Dövizler / VITL
VITL: Vital Farms Inc
44.41 USD 1.76 (3.81%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VITL fiyatı bugün -3.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.94 ve Yüksek fiyatı olarak 46.12 aralığında işlem gördü.
Vital Farms Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
43.94 46.12
Yıllık aralık
27.91 53.12
- Önceki kapanış
- 46.17
- Açılış
- 45.92
- Satış
- 44.41
- Alış
- 44.71
- Düşük
- 43.94
- Yüksek
- 46.12
- Hacim
- 2.498 K
- Günlük değişim
- -3.81%
- Aylık değişim
- -12.77%
- 6 aylık değişim
- 45.32%
- Yıllık değişim
- 26.20%
21 Eylül, Pazar