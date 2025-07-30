FiyatlarBölümler
VITL: Vital Farms Inc

44.41 USD 1.76 (3.81%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VITL fiyatı bugün -3.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.94 ve Yüksek fiyatı olarak 46.12 aralığında işlem gördü.

Vital Farms Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
43.94 46.12
Yıllık aralık
27.91 53.12
Önceki kapanış
46.17
Açılış
45.92
Satış
44.41
Alış
44.71
Düşük
43.94
Yüksek
46.12
Hacim
2.498 K
Günlük değişim
-3.81%
Aylık değişim
-12.77%
6 aylık değişim
45.32%
Yıllık değişim
26.20%
21 Eylül, Pazar