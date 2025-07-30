Valute / VITL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VITL: Vital Farms Inc
44.41 USD 1.76 (3.81%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VITL ha avuto una variazione del -3.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.94 e ad un massimo di 46.12.
Segui le dinamiche di Vital Farms Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VITL News
- Vital Farms stock price target raised to $59 from $48 at TD Cowen
- Vital Farms (VITL) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Vital Farms: A Healthy Balance Of Growth And Discipline (NASDAQ:VITL)
- These 2 Consumer Staples Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar
- BMO Capital raises Vital Farms stock price target to $60 on growth outlook
- Best Natural and Organic Food Stocks for Investors in 2025
- Vital Farms stock reaches all-time high at 51.58 USD
- Vital Farms stock hits 52-week high at 48.28 USD
- Mizuho raises Vital Farms stock price target to $53 on supply chain improvements
- DA Davidson raises Vital Farms stock price target to $52 on capacity growth
- Vital Farms stock rises as DA Davidson reiterates Buy rating
- Vital Farms stock hits 52-week high at 45.79 USD
- Vital Farms stock price target raised to $48 from $42 at TD Cowen
- Morgan Stanley raises Vital Farms stock price target to $48 on growth outlook
- Telsey raises Vital Farms stock price target to $50 on strong Q2 results
- Vital Farms stock surges as earnings beat estimates, raises guidance
- Vital Farms Q2 2025 presentation: 25% revenue growth fuels path to $1B goal
- Vital Farms (VITL) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Vital Farms earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Celsius to Report Q2 Earnings: Essential Insights Ahead of the Release
- Investors Heavily Search Vital Farms, Inc. (VITL): Here is What You Need to Know
- Vital Farms (VITL) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- AB InBev Q2 Earnings Around the Corner: Will It Surpass Estimates?
- Bull of the Day: Vital Farms (VITL)
Intervallo Giornaliero
43.94 46.12
Intervallo Annuale
27.91 53.12
- Chiusura Precedente
- 46.17
- Apertura
- 45.92
- Bid
- 44.41
- Ask
- 44.71
- Minimo
- 43.94
- Massimo
- 46.12
- Volume
- 2.498 K
- Variazione giornaliera
- -3.81%
- Variazione Mensile
- -12.77%
- Variazione Semestrale
- 45.32%
- Variazione Annuale
- 26.20%
20 settembre, sabato