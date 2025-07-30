QuotazioniSezioni
Valute / VITL
Tornare a Azioni

VITL: Vital Farms Inc

44.41 USD 1.76 (3.81%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VITL ha avuto una variazione del -3.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.94 e ad un massimo di 46.12.

Segui le dinamiche di Vital Farms Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VITL News

Intervallo Giornaliero
43.94 46.12
Intervallo Annuale
27.91 53.12
Chiusura Precedente
46.17
Apertura
45.92
Bid
44.41
Ask
44.71
Minimo
43.94
Massimo
46.12
Volume
2.498 K
Variazione giornaliera
-3.81%
Variazione Mensile
-12.77%
Variazione Semestrale
45.32%
Variazione Annuale
26.20%
20 settembre, sabato