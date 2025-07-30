Währungen / VITL
VITL: Vital Farms Inc
45.52 USD 0.65 (1.41%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VITL hat sich für heute um -1.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.23 bis zu einem Hoch von 46.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vital Farms Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VITL News
Tagesspanne
45.23 46.12
Jahresspanne
27.91 53.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.17
- Eröffnung
- 45.92
- Bid
- 45.52
- Ask
- 45.82
- Tief
- 45.23
- Hoch
- 46.12
- Volumen
- 109
- Tagesänderung
- -1.41%
- Monatsänderung
- -10.59%
- 6-Monatsänderung
- 48.95%
- Jahresänderung
- 29.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K