VITL: Vital Farms Inc

45.52 USD 0.65 (1.41%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VITL hat sich für heute um -1.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.23 bis zu einem Hoch von 46.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vital Farms Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
45.23 46.12
Jahresspanne
27.91 53.12
Vorheriger Schlusskurs
46.17
Eröffnung
45.92
Bid
45.52
Ask
45.82
Tief
45.23
Hoch
46.12
Volumen
109
Tagesänderung
-1.41%
Monatsänderung
-10.59%
6-Monatsänderung
48.95%
Jahresänderung
29.35%
