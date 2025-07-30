CotationsSections
VITL
VITL: Vital Farms Inc

44.41 USD 1.76 (3.81%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VITL a changé de -3.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 43.94 et à un maximum de 46.12.

Suivez la dynamique Vital Farms Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
43.94 46.12
Range Annuel
27.91 53.12
Clôture Précédente
46.17
Ouverture
45.92
Bid
44.41
Ask
44.71
Plus Bas
43.94
Plus Haut
46.12
Volume
2.498 K
Changement quotidien
-3.81%
Changement Mensuel
-12.77%
Changement à 6 Mois
45.32%
Changement Annuel
26.20%
