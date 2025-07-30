Валюты / VITL
VITL: Vital Farms Inc
47.05 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VITL за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.32, а максимальная — 47.58.
Следите за динамикой Vital Farms Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VITL
- Vital Farms (VITL) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Vital Farms: A Healthy Balance Of Growth And Discipline (NASDAQ:VITL)
- These 2 Consumer Staples Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar
- BMO Capital raises Vital Farms stock price target to $60 on growth outlook
- Best Natural and Organic Food Stocks for Investors in 2025
- Vital Farms stock reaches all-time high at 51.58 USD
- Vital Farms stock hits 52-week high at 48.28 USD
- Mizuho raises Vital Farms stock price target to $53 on supply chain improvements
- DA Davidson raises Vital Farms stock price target to $52 on capacity growth
- Vital Farms stock rises as DA Davidson reiterates Buy rating
- Vital Farms stock hits 52-week high at 45.79 USD
- Vital Farms stock price target raised to $48 from $42 at TD Cowen
- Morgan Stanley raises Vital Farms stock price target to $48 on growth outlook
- Telsey raises Vital Farms stock price target to $50 on strong Q2 results
- Vital Farms stock surges as earnings beat estimates, raises guidance
- Vital Farms Q2 2025 presentation: 25% revenue growth fuels path to $1B goal
- Vital Farms (VITL) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Vital Farms earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Celsius to Report Q2 Earnings: Essential Insights Ahead of the Release
- Investors Heavily Search Vital Farms, Inc. (VITL): Here is What You Need to Know
- Vital Farms (VITL) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- AB InBev Q2 Earnings Around the Corner: Will It Surpass Estimates?
- Bull of the Day: Vital Farms (VITL)
- Vital Farms Stock Has Reached Fair Value At $40 (Rating Downgrade) (NASDAQ:VITL)
Дневной диапазон
46.32 47.58
Годовой диапазон
27.91 53.12
- Предыдущее закрытие
- 47.06
- Open
- 47.58
- Bid
- 47.05
- Ask
- 47.35
- Low
- 46.32
- High
- 47.58
- Объем
- 1.953 K
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- -7.58%
- 6-месячное изменение
- 53.96%
- Годовое изменение
- 33.70%
