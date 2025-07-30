КотировкиРазделы
VITL: Vital Farms Inc

47.05 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VITL за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.32, а максимальная — 47.58.

Следите за динамикой Vital Farms Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
46.32 47.58
Годовой диапазон
27.91 53.12
Предыдущее закрытие
47.06
Open
47.58
Bid
47.05
Ask
47.35
Low
46.32
High
47.58
Объем
1.953 K
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
-7.58%
6-месячное изменение
53.96%
Годовое изменение
33.70%
