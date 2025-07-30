Divisas / VITL
VITL: Vital Farms Inc
44.80 USD 2.25 (4.78%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VITL de hoy ha cambiado un -4.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 44.60, mientras que el máximo ha alcanzado 46.94.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vital Farms Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
VITL News
- Vital Farms (VITL) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Vital Farms: A Healthy Balance Of Growth And Discipline (NASDAQ:VITL)
- These 2 Consumer Staples Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar
- BMO Capital raises Vital Farms stock price target to $60 on growth outlook
- Best Natural and Organic Food Stocks for Investors in 2025
- Vital Farms stock reaches all-time high at 51.58 USD
- Vital Farms stock hits 52-week high at 48.28 USD
- Mizuho raises Vital Farms stock price target to $53 on supply chain improvements
- DA Davidson raises Vital Farms stock price target to $52 on capacity growth
- Vital Farms stock rises as DA Davidson reiterates Buy rating
- Vital Farms stock hits 52-week high at 45.79 USD
- Vital Farms stock price target raised to $48 from $42 at TD Cowen
- Morgan Stanley raises Vital Farms stock price target to $48 on growth outlook
- Telsey raises Vital Farms stock price target to $50 on strong Q2 results
- Vital Farms stock surges as earnings beat estimates, raises guidance
- Vital Farms Q2 2025 presentation: 25% revenue growth fuels path to $1B goal
- Vital Farms (VITL) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Vital Farms earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Celsius to Report Q2 Earnings: Essential Insights Ahead of the Release
- Investors Heavily Search Vital Farms, Inc. (VITL): Here is What You Need to Know
- Vital Farms (VITL) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- AB InBev Q2 Earnings Around the Corner: Will It Surpass Estimates?
- Bull of the Day: Vital Farms (VITL)
- Vital Farms Stock Has Reached Fair Value At $40 (Rating Downgrade) (NASDAQ:VITL)
Rango diario
44.60 46.94
Rango anual
27.91 53.12
- Cierres anteriores
- 47.05
- Open
- 46.94
- Bid
- 44.80
- Ask
- 45.10
- Low
- 44.60
- High
- 46.94
- Volumen
- 2.969 K
- Cambio diario
- -4.78%
- Cambio mensual
- -12.00%
- Cambio a 6 meses
- 46.60%
- Cambio anual
- 27.31%
