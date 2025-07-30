货币 / VITL
VITL: Vital Farms Inc
45.53 USD 1.52 (3.23%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VITL汇率已更改-3.23%。当日，交易品种以低点45.53和高点46.94进行交易。
关注Vital Farms Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
45.53 46.94
年范围
27.91 53.12
- 前一天收盘价
- 47.05
- 开盘价
- 46.94
- 卖价
- 45.53
- 买价
- 45.83
- 最低价
- 45.53
- 最高价
- 46.94
- 交易量
- 799
- 日变化
- -3.23%
- 月变化
- -10.57%
- 6个月变化
- 48.99%
- 年变化
- 29.38%
