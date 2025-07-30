クォートセクション
通貨 / VITL
VITL: Vital Farms Inc

46.17 USD 1.37 (3.06%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VITLの今日の為替レートは、3.06%変化しました。日中、通貨は1あたり45.07の安値と46.31の高値で取引されました。

Vital Farms Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
45.07 46.31
1年のレンジ
27.91 53.12
以前の終値
44.80
始値
45.95
買値
46.17
買値
46.47
安値
45.07
高値
46.31
出来高
2.393 K
1日の変化
3.06%
1ヶ月の変化
-9.31%
6ヶ月の変化
51.08%
1年の変化
31.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K