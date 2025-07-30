通貨 / VITL
VITL: Vital Farms Inc
46.17 USD 1.37 (3.06%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VITLの今日の為替レートは、3.06%変化しました。日中、通貨は1あたり45.07の安値と46.31の高値で取引されました。
Vital Farms Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
VITL News
1日のレンジ
45.07 46.31
1年のレンジ
27.91 53.12
- 以前の終値
- 44.80
- 始値
- 45.95
- 買値
- 46.17
- 買値
- 46.47
- 安値
- 45.07
- 高値
- 46.31
- 出来高
- 2.393 K
- 1日の変化
- 3.06%
- 1ヶ月の変化
- -9.31%
- 6ヶ月の変化
- 51.08%
- 1年の変化
- 31.20%
