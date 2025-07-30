시세섹션
통화 / VITL
주식로 돌아가기

VITL: Vital Farms Inc

44.41 USD 1.76 (3.81%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

VITL 환율이 오늘 -3.81%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 43.94이고 고가는 46.12이었습니다.

Vital Farms Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VITL News

일일 변동 비율
43.94 46.12
년간 변동
27.91 53.12
이전 종가
46.17
시가
45.92
Bid
44.41
Ask
44.71
저가
43.94
고가
46.12
볼륨
2.498 K
일일 변동
-3.81%
월 변동
-12.77%
6개월 변동
45.32%
년간 변동율
26.20%
20 9월, 토요일