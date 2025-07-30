통화 / VITL
VITL: Vital Farms Inc
44.41 USD 1.76 (3.81%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VITL 환율이 오늘 -3.81%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 43.94이고 고가는 46.12이었습니다.
Vital Farms Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
43.94 46.12
년간 변동
27.91 53.12
- 이전 종가
- 46.17
- 시가
- 45.92
- Bid
- 44.41
- Ask
- 44.71
- 저가
- 43.94
- 고가
- 46.12
- 볼륨
- 2.498 K
- 일일 변동
- -3.81%
- 월 변동
- -12.77%
- 6개월 변동
- 45.32%
- 년간 변동율
- 26.20%
20 9월, 토요일