Moedas / PLAB
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PLAB: Photronics Inc
24.57 USD 1.16 (4.96%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PLAB para hoje mudou para 4.96%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.08 e o mais alto foi 24.83.
Veja a dinâmica do par de moedas Photronics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLAB Notícias
- Photronics: Growth Ahead At A Deeply Reasonable Price (NASDAQ:PLAB)
- Photronics (PLAB) Just Reclaimed the 20-Day Moving Average
- Is Photronics (PLAB) a Great Value Stock Right Now?
- Wall Street Analysts Predict a 39.8% Upside in Photronics (PLAB): Here's What You Should Know
- Photronics SVP Park Han Kyung sells $330k in PLAB stock
- DA Davidson reiterates Buy rating on Photronics stock amid flat panel strength
- Photronics, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PLAB)
- Photronics, Inc. (PLAB) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Photronics earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Why Is Photronics Stock Soaring Wednesday? - Photronics (NASDAQ:PLAB)
- Photronics Posts 14% FPD Jump in Q3
- Photronics Q3 2025 slides: Revenue rebounds as company expands US capacity
- Nvidia, Agilent, Snowflake, and more set to report earnings Wednesday
- Photronics installs first US merchant market multi-beam mask writer
- A 12-Stock Sane Portfolio for Crazy Times
- Photronics: A Business Evolving Faster Than Its Valuation (NASDAQ:PLAB)
- Progler, Photronics’ CTO, sells $210,700 in shares
- Heartland Small Cap Value Strategy Q2 2025 Commentary
- Investors Are Flocking to the Stock Market’s Discount Rack
- Heartland Value Fund Q2 2025 Commentary
- Photronics director Garcia buys $50k in shares
- Lee Kang Jyh of Photronics sells $89k in shares
- Lee Kang Jyh (PHOTRONICS) sells $517k in shares
- Photronics Receives Outstanding Contribution Award from Visionox
Faixa diária
24.08 24.83
Faixa anual
16.46 31.60
- Fechamento anterior
- 23.41
- Open
- 24.30
- Bid
- 24.57
- Ask
- 24.87
- Low
- 24.08
- High
- 24.83
- Volume
- 523
- Mudança diária
- 4.96%
- Mudança mensal
- 10.93%
- Mudança de 6 meses
- 19.80%
- Mudança anual
- -0.69%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh