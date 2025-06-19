通貨 / PLAB
PLAB: Photronics Inc
24.99 USD 1.58 (6.75%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PLABの今日の為替レートは、6.75%変化しました。日中、通貨は1あたり24.08の安値と25.00の高値で取引されました。
Photronics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PLAB News
- Photronics: Growth Ahead At A Deeply Reasonable Price (NASDAQ:PLAB)
- Photronics (PLAB) Just Reclaimed the 20-Day Moving Average
- Is Photronics (PLAB) a Great Value Stock Right Now?
- Wall Street Analysts Predict a 39.8% Upside in Photronics (PLAB): Here's What You Should Know
- Photronics SVP Park Han Kyung sells $330k in PLAB stock
- DA Davidson reiterates Buy rating on Photronics stock amid flat panel strength
- Photronics, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PLAB)
- Photronics, Inc. (PLAB) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Photronics earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Why Is Photronics Stock Soaring Wednesday? - Photronics (NASDAQ:PLAB)
- Photronics Posts 14% FPD Jump in Q3
- Photronics Q3 2025 slides: Revenue rebounds as company expands US capacity
- Nvidia, Agilent, Snowflake, and more set to report earnings Wednesday
- Photronics installs first US merchant market multi-beam mask writer
- A 12-Stock Sane Portfolio for Crazy Times
- Photronics: A Business Evolving Faster Than Its Valuation (NASDAQ:PLAB)
- Progler, Photronics’ CTO, sells $210,700 in shares
- Heartland Small Cap Value Strategy Q2 2025 Commentary
- Investors Are Flocking to the Stock Market’s Discount Rack
- Heartland Value Fund Q2 2025 Commentary
- Photronics director Garcia buys $50k in shares
- Lee Kang Jyh of Photronics sells $89k in shares
- Lee Kang Jyh (PHOTRONICS) sells $517k in shares
- Photronics Receives Outstanding Contribution Award from Visionox
1日のレンジ
24.08 25.00
1年のレンジ
16.46 31.60
- 以前の終値
- 23.41
- 始値
- 24.30
- 買値
- 24.99
- 買値
- 25.29
- 安値
- 24.08
- 高値
- 25.00
- 出来高
- 2.111 K
- 1日の変化
- 6.75%
- 1ヶ月の変化
- 12.82%
- 6ヶ月の変化
- 21.84%
- 1年の変化
- 1.01%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K