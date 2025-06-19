クォートセクション
通貨 / PLAB
PLAB: Photronics Inc

24.99 USD 1.58 (6.75%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PLABの今日の為替レートは、6.75%変化しました。日中、通貨は1あたり24.08の安値と25.00の高値で取引されました。

Photronics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
24.08 25.00
1年のレンジ
16.46 31.60
以前の終値
23.41
始値
24.30
買値
24.99
買値
25.29
安値
24.08
高値
25.00
出来高
2.111 K
1日の変化
6.75%
1ヶ月の変化
12.82%
6ヶ月の変化
21.84%
1年の変化
1.01%
