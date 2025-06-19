KurseKategorien
PLAB: Photronics Inc

24.99 USD 1.58 (6.75%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PLAB hat sich für heute um 6.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.08 bis zu einem Hoch von 25.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Photronics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
24.08 25.00
Jahresspanne
16.46 31.60
Vorheriger Schlusskurs
23.41
Eröffnung
24.30
Bid
24.99
Ask
25.29
Tief
24.08
Hoch
25.00
Volumen
2.111 K
Tagesänderung
6.75%
Monatsänderung
12.82%
6-Monatsänderung
21.84%
Jahresänderung
1.01%
