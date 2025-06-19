Währungen / PLAB
PLAB: Photronics Inc
24.99 USD 1.58 (6.75%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PLAB hat sich für heute um 6.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.08 bis zu einem Hoch von 25.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Photronics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PLAB News
Tagesspanne
24.08 25.00
Jahresspanne
16.46 31.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.41
- Eröffnung
- 24.30
- Bid
- 24.99
- Ask
- 25.29
- Tief
- 24.08
- Hoch
- 25.00
- Volumen
- 2.111 K
- Tagesänderung
- 6.75%
- Monatsänderung
- 12.82%
- 6-Monatsänderung
- 21.84%
- Jahresänderung
- 1.01%
