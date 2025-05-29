Валюты / PLAB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PLAB: Photronics Inc
22.91 USD 0.10 (0.44%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PLAB за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.72, а максимальная — 23.23.
Следите за динамикой Photronics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PLAB
- Photronics (PLAB) Just Reclaimed the 20-Day Moving Average
- Is Photronics (PLAB) a Great Value Stock Right Now?
- Wall Street Analysts Predict a 39.8% Upside in Photronics (PLAB): Here's What You Should Know
- Photronics SVP Park Han Kyung sells $330k in PLAB stock
- DA Davidson reiterates Buy rating on Photronics stock amid flat panel strength
- Photronics, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PLAB)
- Photronics, Inc. (PLAB) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Photronics earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Why Is Photronics Stock Soaring Wednesday? - Photronics (NASDAQ:PLAB)
- Photronics Posts 14% FPD Jump in Q3
- Photronics Q3 2025 slides: Revenue rebounds as company expands US capacity
- Nvidia, Agilent, Snowflake, and more set to report earnings Wednesday
- Photronics installs first US merchant market multi-beam mask writer
- A 12-Stock Sane Portfolio for Crazy Times
- Photronics: A Business Evolving Faster Than Its Valuation (NASDAQ:PLAB)
- Progler, Photronics’ CTO, sells $210,700 in shares
- Heartland Small Cap Value Strategy Q2 2025 Commentary
- Investors Are Flocking to the Stock Market’s Discount Rack
- Heartland Value Fund Q2 2025 Commentary
- Photronics director Garcia buys $50k in shares
- Lee Kang Jyh of Photronics sells $89k in shares
- Lee Kang Jyh (PHOTRONICS) sells $517k in shares
- Photronics Receives Outstanding Contribution Award from Visionox
- Top 3 Tech Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Cloudastructure (NASDAQ:CSAI), Okta (NASDAQ:OKTA)
Дневной диапазон
22.72 23.23
Годовой диапазон
16.46 31.60
- Предыдущее закрытие
- 22.81
- Open
- 23.06
- Bid
- 22.91
- Ask
- 23.21
- Low
- 22.72
- High
- 23.23
- Объем
- 1.609 K
- Дневное изменение
- 0.44%
- Месячное изменение
- 3.43%
- 6-месячное изменение
- 11.70%
- Годовое изменение
- -7.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.