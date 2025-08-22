Moedas / PHM
PHM: PulteGroup Inc
134.09 USD 0.18 (0.13%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PHM para hoje mudou para 0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 132.17 e o mais alto foi 138.93.
Veja a dinâmica do par de moedas PulteGroup Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
132.17 138.93
Faixa anual
88.07 149.47
- Fechamento anterior
- 133.91
- Open
- 134.56
- Bid
- 134.09
- Ask
- 134.39
- Low
- 132.17
- High
- 138.93
- Volume
- 5.010 K
- Mudança diária
- 0.13%
- Mudança mensal
- 3.58%
- Mudança de 6 meses
- 30.02%
- Mudança anual
- -7.15%
