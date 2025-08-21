货币 / PHM
PHM: PulteGroup Inc
133.91 USD 0.93 (0.69%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PHM汇率已更改-0.69%。当日，交易品种以低点131.38和高点135.32进行交易。
关注PulteGroup Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PHM新闻
- IPO Stock Leads Key Group To Watch Ahead Of Fed Vote
- Lennar Before Q3 Earnings: Should You Buy, Sell or Hold the Stock?
- PulteGroup (PHM) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- PulteGroup, Inc. (PHM) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Plunging Mortgage Rates Could Light Up These 9 Stocks - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Can D.R. Horton Defend Its Market Share as Competitors Expand?
- LEN Stock Up 23% in Past 3 Months: Should You Buy, Hold or Sell Now?
- Should You Invest in PulteGroup (PHM) Based on Bullish Wall Street Views?
- PulteGroup (PHM) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- This Hot Stock Group Is A Big Loser After This Major Warning
- Labor Market Shocker Sends Ripples Across Wall Street as Analysts Eye Homebuilder Stocks - TipRanks.com
- DHI's Diversified Strategy: Shield Against Housing Cyclicality?
- PulteGroup declares quarterly dividend of $0.22 per share
- PulteGroup, Inc. (PHM) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- U.S. homebuilding stocks in focus as Trump team weighs housing emergency
- Can D.R. Horton Sustain EPS Growth With Housing Demand Cooling?
- Why Is NVR (NVR) Up 2.1% Since Last Earnings Report?
- Homebuilder stocks surge as Powell signals potential rate cut
- Is It Worth Investing in PulteGroup (PHM) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Investors Heavily Search PulteGroup, Inc. (PHM): Here is What You Need to Know
- Stock Market Today: Dow Soars 900 Points As Fed's Powell Raises Rate-Cut Hopes; Nvidia Earnings Loom (Live Coverage)
- Mr. Cooper Group provides supplemental merger disclosures amid shareholder lawsuits
- Why Is PulteGroup (PHM) Up 6.1% Since Last Earnings Report?
日范围
131.38 135.32
年范围
88.07 149.47
- 前一天收盘价
- 134.84
- 开盘价
- 135.07
- 卖价
- 133.91
- 买价
- 134.21
- 最低价
- 131.38
- 最高价
- 135.32
- 交易量
- 4.745 K
- 日变化
- -0.69%
- 月变化
- 3.44%
- 6个月变化
- 29.85%
- 年变化
- -7.28%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值