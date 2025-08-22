통화 / PHM
PHM: PulteGroup Inc
131.90 USD 2.20 (1.64%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PHM 환율이 오늘 -1.64%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 130.46이고 고가는 133.94이었습니다.
PulteGroup Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
130.46 133.94
년간 변동
88.07 149.47
- 이전 종가
- 134.10
- 시가
- 132.12
- Bid
- 131.90
- Ask
- 132.20
- 저가
- 130.46
- 고가
- 133.94
- 볼륨
- 4.956 K
- 일일 변동
- -1.64%
- 월 변동
- 1.88%
- 6개월 변동
- 27.90%
- 년간 변동율
- -8.67%
