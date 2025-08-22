Währungen / PHM
PHM: PulteGroup Inc
134.10 USD 0.01 (0.01%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PHM hat sich für heute um 0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 132.84 bis zu einem Hoch von 135.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die PulteGroup Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
132.84 135.14
Jahresspanne
88.07 149.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 134.09
- Eröffnung
- 134.50
- Bid
- 134.10
- Ask
- 134.40
- Tief
- 132.84
- Hoch
- 135.14
- Volumen
- 3.549 K
- Tagesänderung
- 0.01%
- Monatsänderung
- 3.58%
- 6-Monatsänderung
- 30.03%
- Jahresänderung
- -7.15%
