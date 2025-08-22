通貨 / PHM
PHM: PulteGroup Inc
134.10 USD 0.01 (0.01%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PHMの今日の為替レートは、0.01%変化しました。日中、通貨は1あたり132.84の安値と135.14の高値で取引されました。
PulteGroup Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
132.84 135.14
1年のレンジ
88.07 149.47
- 以前の終値
- 134.09
- 始値
- 134.50
- 買値
- 134.10
- 買値
- 134.40
- 安値
- 132.84
- 高値
- 135.14
- 出来高
- 3.549 K
- 1日の変化
- 0.01%
- 1ヶ月の変化
- 3.58%
- 6ヶ月の変化
- 30.03%
- 1年の変化
- -7.15%
