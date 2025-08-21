Валюты / PHM
PHM: PulteGroup Inc
133.91 USD 0.93 (0.69%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PHM за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 131.38, а максимальная — 135.32.
Следите за динамикой PulteGroup Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PHM
- IPO Stock Leads Key Group To Watch Ahead Of Fed Vote
- Lennar Before Q3 Earnings: Should You Buy, Sell or Hold the Stock?
- PulteGroup (PHM) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- PulteGroup, Inc. (PHM) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Plunging Mortgage Rates Could Light Up These 9 Stocks - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Can D.R. Horton Defend Its Market Share as Competitors Expand?
- LEN Stock Up 23% in Past 3 Months: Should You Buy, Hold or Sell Now?
- Should You Invest in PulteGroup (PHM) Based on Bullish Wall Street Views?
- PulteGroup (PHM) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- This Hot Stock Group Is A Big Loser After This Major Warning
- Labor Market Shocker Sends Ripples Across Wall Street as Analysts Eye Homebuilder Stocks - TipRanks.com
- DHI's Diversified Strategy: Shield Against Housing Cyclicality?
- PulteGroup declares quarterly dividend of $0.22 per share
- PulteGroup, Inc. (PHM) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- U.S. homebuilding stocks in focus as Trump team weighs housing emergency
- Can D.R. Horton Sustain EPS Growth With Housing Demand Cooling?
- Why Is NVR (NVR) Up 2.1% Since Last Earnings Report?
- Homebuilder stocks surge as Powell signals potential rate cut
- Is It Worth Investing in PulteGroup (PHM) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Investors Heavily Search PulteGroup, Inc. (PHM): Here is What You Need to Know
- Stock Market Today: Dow Soars 900 Points As Fed's Powell Raises Rate-Cut Hopes; Nvidia Earnings Loom (Live Coverage)
- Mr. Cooper Group provides supplemental merger disclosures amid shareholder lawsuits
- Why Is PulteGroup (PHM) Up 6.1% Since Last Earnings Report?
Дневной диапазон
131.38 135.32
Годовой диапазон
88.07 149.47
- Предыдущее закрытие
- 134.84
- Open
- 135.07
- Bid
- 133.91
- Ask
- 134.21
- Low
- 131.38
- High
- 135.32
- Объем
- 4.745 K
- Дневное изменение
- -0.69%
- Месячное изменение
- 3.44%
- 6-месячное изменение
- 29.85%
- Годовое изменение
- -7.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.