NTLA: Intellia Therapeutics Inc
14.96 USD 2.55 (20.55%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NTLA para hoje mudou para 20.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.00 e o mais alto foi 14.97.
Veja a dinâmica do par de moedas Intellia Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTLA Notícias
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Ações da Intellia sobem após concluir recrutamento em estudo de Fase 3 para HAE
- Intellia stock rises after completing enrollment in Phase 3 HAE study
- Intellia completa recrutamento em estudo de fase 3 de terapia gênica para HAE
- Intellia completes enrollment in phase 3 HAE gene therapy trial
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- ETF da Cathie Wood foca em compras de ações CRSP e BEAM
- ETFs da ARK de Cathie Wood compram AMD e vendem ações da Tempus
- 2 More Stocks With 1,000% Upside
- Why Is Xenon Pharmaceuticals (XENE) Up 4.2% Since Last Earnings Report?
- Cathie Wood Loads Up Figma After 20% Stock Crash
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, buys FIGMA stock and sells GENIUS SPORTS
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, sells Roku stock, buys CRISPR and Intellia
- Beat the Market the Zacks Way: Oracle, Intellia, Pharming Group in Focus
- NTLA, DKNG: Cathie Wood Bets Millions on Biotech, Continues Dumping DraftKings Stock - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK buys Intellia stock, trims DraftKings position
- Can CRSP's In Vivo Pipeline Aid Long-Term Growth Beyond Casgevy?
- Cathie Wood Invests $4M in This Biotech Stock, Trims Stakes in Roku and DraftKings - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK shifts focus, buys Intellia stock, sells Roku and DraftKings
- Cathie Wood’s ARK shifts focus, buys CRSP stock, sells ROKU
- Cathie Wood Trims Stakes in Robinhood, Roku, and Shopify, Adds PagerDuty and Intellia - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio with PagerDuty and Robinhood stock trades
- CRISPR Therapeutics Gains 41.4% in 3 Months: How to Play the Stock
- Cathie Wood Sells Roku Stock, Doubles Down on Biotech Bets - TipRanks.com
Faixa diária
13.00 14.97
Faixa anual
5.90 21.47
- Fechamento anterior
- 12.41
- Open
- 13.02
- Bid
- 14.96
- Ask
- 15.26
- Low
- 13.00
- High
- 14.97
- Volume
- 15.579 K
- Mudança diária
- 20.55%
- Mudança mensal
- 33.93%
- Mudança de 6 meses
- 112.80%
- Mudança anual
- -27.24%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh