통화 / NTLA
NTLA: Intellia Therapeutics Inc
15.59 USD 0.52 (3.23%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NTLA 환율이 오늘 -3.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.37이고 고가는 16.85이었습니다.
Intellia Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
15.37 16.85
년간 변동
5.90 21.47
- 이전 종가
- 16.11
- 시가
- 16.42
- Bid
- 15.59
- Ask
- 15.89
- 저가
- 15.37
- 고가
- 16.85
- 볼륨
- 25.965 K
- 일일 변동
- -3.23%
- 월 변동
- 39.57%
- 6개월 변동
- 121.76%
- 년간 변동율
- -24.17%
20 9월, 토요일