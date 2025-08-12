货币 / NTLA
NTLA: Intellia Therapeutics Inc
12.61 USD 0.34 (2.77%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NTLA汇率已更改2.77%。当日，交易品种以低点12.60和高点13.10进行交易。
关注Intellia Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTLA新闻
- 凯茜·伍德的ARK ETF买入AMD并卖出Tempus股票
- 2 More Stocks With 1,000% Upside
- Why Is Xenon Pharmaceuticals (XENE) Up 4.2% Since Last Earnings Report?
- Cathie Wood Loads Up Figma After 20% Stock Crash
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, buys FIGMA stock and sells GENIUS SPORTS
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, sells Roku stock, buys CRISPR and Intellia
- Beat the Market the Zacks Way: Oracle, Intellia, Pharming Group in Focus
- NTLA, DKNG: Cathie Wood Bets Millions on Biotech, Continues Dumping DraftKings Stock - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK buys Intellia stock, trims DraftKings position
- Can CRSP's In Vivo Pipeline Aid Long-Term Growth Beyond Casgevy?
- Cathie Wood Invests $4M in This Biotech Stock, Trims Stakes in Roku and DraftKings - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK shifts focus, buys Intellia stock, sells Roku and DraftKings
- Cathie Wood’s ARK shifts focus, buys CRSP stock, sells ROKU
- Cathie Wood Trims Stakes in Robinhood, Roku, and Shopify, Adds PagerDuty and Intellia - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio with PagerDuty and Robinhood stock trades
- CRISPR Therapeutics Gains 41.4% in 3 Months: How to Play the Stock
- Cathie Wood Sells Roku Stock, Doubles Down on Biotech Bets - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, selling ROKU, buying PAGERDUTY stock
- Cathie Wood Snaps Up $17 Million Robinhood Stake on the Dip
- Cathie Wood’s ARK ETF bolsters biotech, trims defense stock
- CRWV and RBLX: Cathie Wood Invests Over $27 Million in Tech Stocks - TipRanks.com
- Intellia Therapeutics: It May Be Time To Get Excited And Buy (Upgrade) (NASDAQ:NTLA)
- Intellia Therapeutics stock price target slashed by Guggenheim to $14
- Can Rising Casgevy Sales Aid CRISPR Therapeutics Post Q2 Earnings?
日范围
12.60 13.10
年范围
5.90 21.47
- 前一天收盘价
- 12.27
- 开盘价
- 12.92
- 卖价
- 12.61
- 买价
- 12.91
- 最低价
- 12.60
- 最高价
- 13.10
- 交易量
- 6.019 K
- 日变化
- 2.77%
- 月变化
- 12.89%
- 6个月变化
- 79.37%
- 年变化
- -38.67%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值