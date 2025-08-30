QuotazioniSezioni
Valute / NTLA
Tornare a Azioni

NTLA: Intellia Therapeutics Inc

15.59 USD 0.52 (3.23%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NTLA ha avuto una variazione del -3.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.37 e ad un massimo di 16.85.

Segui le dinamiche di Intellia Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NTLA News

Intervallo Giornaliero
15.37 16.85
Intervallo Annuale
5.90 21.47
Chiusura Precedente
16.11
Apertura
16.42
Bid
15.59
Ask
15.89
Minimo
15.37
Massimo
16.85
Volume
25.965 K
Variazione giornaliera
-3.23%
Variazione Mensile
39.57%
Variazione Semestrale
121.76%
Variazione Annuale
-24.17%
20 settembre, sabato