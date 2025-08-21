クォートセクション
通貨 / NTLA
株に戻る

NTLA: Intellia Therapeutics Inc

16.11 USD 3.70 (29.81%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NTLAの今日の為替レートは、29.81%変化しました。日中、通貨は1あたり13.00の安値と16.38の高値で取引されました。

Intellia Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NTLA News

1日のレンジ
13.00 16.38
1年のレンジ
5.90 21.47
以前の終値
12.41
始値
13.02
買値
16.11
買値
16.41
安値
13.00
高値
16.38
出来高
28.381 K
1日の変化
29.81%
1ヶ月の変化
44.23%
6ヶ月の変化
129.16%
1年の変化
-21.64%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K