NTLA: Intellia Therapeutics Inc
16.11 USD 3.70 (29.81%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NTLAの今日の為替レートは、29.81%変化しました。日中、通貨は1あたり13.00の安値と16.38の高値で取引されました。
Intellia Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
13.00 16.38
1年のレンジ
5.90 21.47
- 以前の終値
- 12.41
- 始値
- 13.02
- 買値
- 16.11
- 買値
- 16.41
- 安値
- 13.00
- 高値
- 16.38
- 出来高
- 28.381 K
- 1日の変化
- 29.81%
- 1ヶ月の変化
- 44.23%
- 6ヶ月の変化
- 129.16%
- 1年の変化
- -21.64%
