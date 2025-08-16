Divisas / NTLA
NTLA: Intellia Therapeutics Inc
12.41 USD 0.14 (1.14%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NTLA de hoy ha cambiado un 1.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.23, mientras que el máximo ha alcanzado 13.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Intellia Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NTLA News
Rango diario
12.23 13.10
Rango anual
5.90 21.47
- Cierres anteriores
- 12.27
- Open
- 12.92
- Bid
- 12.41
- Ask
- 12.71
- Low
- 12.23
- High
- 13.10
- Volumen
- 12.173 K
- Cambio diario
- 1.14%
- Cambio mensual
- 11.10%
- Cambio a 6 meses
- 76.53%
- Cambio anual
- -39.64%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B