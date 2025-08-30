Dövizler / NTLA
NTLA: Intellia Therapeutics Inc
15.59 USD 0.52 (3.23%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NTLA fiyatı bugün -3.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.37 ve Yüksek fiyatı olarak 16.85 aralığında işlem gördü.
Intellia Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NTLA haberleri
- Intellia Therapeutics: Full Trial Enrollment Wows Market - Underlines Buy Thesis (NTLA)
- NTLA Completes Enrollment in Pivotal Study on HAE Candidate, Stock Up
- Strength Seen in Intellia Therapeutics (NTLA): Can Its 29.8% Jump Turn into More Strength?
- H.C. Wainwright, Intellia Therapeutics için hedef fiyatı 25 dolardan 30 dolara yükseltti
- Intellia Therapeutics stock price target raised to $30 from $25 at H.C. Wainwright
- Citizens JMP, Intellia Therapeutics hissesi için Piyasa Performansı notunu yineledi
- Citizens JMP reiterates Market Perform rating on Intellia Therapeutics stock
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Intellia hisseleri Faz 3 HAE çalışmasında hasta alımını tamamladıktan sonra yükseldi
- Intellia stock rises after completing enrollment in Phase 3 HAE study
- Intellia, Faz 3 HAE gen tedavisi denemesinde hasta kaydını tamamladı
- Intellia completes enrollment in phase 3 HAE gene therapy trial
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- Cathie Wood’un ARK ETF’si CRSP ve BEAM hisselerini satın almaya odaklanıyor
- Cathie Wood’un ARK ETF’leri AMD alıyor ve Tempus hisselerini satıyor
- 2 More Stocks With 1,000% Upside
- Why Is Xenon Pharmaceuticals (XENE) Up 4.2% Since Last Earnings Report?
- Cathie Wood Loads Up Figma After 20% Stock Crash
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, buys FIGMA stock and sells GENIUS SPORTS
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, sells Roku stock, buys CRISPR and Intellia
- Beat the Market the Zacks Way: Oracle, Intellia, Pharming Group in Focus
- NTLA, DKNG: Cathie Wood Bets Millions on Biotech, Continues Dumping DraftKings Stock - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK buys Intellia stock, trims DraftKings position
Günlük aralık
15.37 16.85
Yıllık aralık
5.90 21.47
- Önceki kapanış
- 16.11
- Açılış
- 16.42
- Satış
- 15.59
- Alış
- 15.89
- Düşük
- 15.37
- Yüksek
- 16.85
- Hacim
- 25.965 K
- Günlük değişim
- -3.23%
- Aylık değişim
- 39.57%
- 6 aylık değişim
- 121.76%
- Yıllık değişim
- -24.17%
