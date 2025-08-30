Devises / NTLA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NTLA: Intellia Therapeutics Inc
15.59 USD 0.52 (3.23%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NTLA a changé de -3.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.37 et à un maximum de 16.85.
Suivez la dynamique Intellia Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTLA Nouvelles
- Intellia Therapeutics: Full Trial Enrollment Wows Market - Underlines Buy Thesis (NTLA)
- NTLA Completes Enrollment in Pivotal Study on HAE Candidate, Stock Up
- Strength Seen in Intellia Therapeutics (NTLA): Can Its 29.8% Jump Turn into More Strength?
- L’objectif de prix de l’action Intellia Therapeutics relevé à 30$ contre 25$ par H.C. Wainwright
- Intellia Therapeutics stock price target raised to $30 from $25 at H.C. Wainwright
- Citizens JMP maintient sa note de Performance du Marché pour l’action Intellia Therapeutics
- Citizens JMP reiterates Market Perform rating on Intellia Therapeutics stock
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Le titre d’Intellia grimpe après avoir finalisé les inscriptions à l’étude de phase 3 sur l’AOH
- Intellia stock rises after completing enrollment in Phase 3 HAE study
- Intellia termine le recrutement pour l’essai de phase 3 de sa thérapie génique contre l’AEH
- Intellia completes enrollment in phase 3 HAE gene therapy trial
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- L’ETF ARK de Cathie Wood se concentre sur l’achat d’actions CRSP et BEAM
- Les ETF ARK de Cathie Wood achètent AMD et vendent des actions Tempus
- 2 More Stocks With 1,000% Upside
- Why Is Xenon Pharmaceuticals (XENE) Up 4.2% Since Last Earnings Report?
- Cathie Wood Loads Up Figma After 20% Stock Crash
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, buys FIGMA stock and sells GENIUS SPORTS
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, sells Roku stock, buys CRISPR and Intellia
- Beat the Market the Zacks Way: Oracle, Intellia, Pharming Group in Focus
- NTLA, DKNG: Cathie Wood Bets Millions on Biotech, Continues Dumping DraftKings Stock - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK buys Intellia stock, trims DraftKings position
Range quotidien
15.37 16.85
Range Annuel
5.90 21.47
- Clôture Précédente
- 16.11
- Ouverture
- 16.42
- Bid
- 15.59
- Ask
- 15.89
- Plus Bas
- 15.37
- Plus Haut
- 16.85
- Volume
- 25.965 K
- Changement quotidien
- -3.23%
- Changement Mensuel
- 39.57%
- Changement à 6 Mois
- 121.76%
- Changement Annuel
- -24.17%
20 septembre, samedi