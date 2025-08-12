Валюты / NTLA
NTLA: Intellia Therapeutics Inc
12.27 USD 0.70 (6.05%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NTLA за сегодня изменился на 6.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.39, а максимальная — 12.52.
Следите за динамикой Intellia Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.39 12.52
Годовой диапазон
5.90 21.47
- Предыдущее закрытие
- 11.57
- Open
- 11.69
- Bid
- 12.27
- Ask
- 12.57
- Low
- 11.39
- High
- 12.52
- Объем
- 11.483 K
- Дневное изменение
- 6.05%
- Месячное изменение
- 9.85%
- 6-месячное изменение
- 74.54%
- Годовое изменение
- -40.32%
