KurseKategorien
Währungen / NTLA
Zurück zum Aktien

NTLA: Intellia Therapeutics Inc

16.38 USD 0.27 (1.68%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NTLA hat sich für heute um 1.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.13 bis zu einem Hoch von 16.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die Intellia Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NTLA News

Tagesspanne
16.13 16.85
Jahresspanne
5.90 21.47
Vorheriger Schlusskurs
16.11
Eröffnung
16.42
Bid
16.38
Ask
16.68
Tief
16.13
Hoch
16.85
Volumen
1.500 K
Tagesänderung
1.68%
Monatsänderung
46.64%
6-Monatsänderung
133.00%
Jahresänderung
-20.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K