NTLA: Intellia Therapeutics Inc
16.38 USD 0.27 (1.68%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NTLA hat sich für heute um 1.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.13 bis zu einem Hoch von 16.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Intellia Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
16.13 16.85
Jahresspanne
5.90 21.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.11
- Eröffnung
- 16.42
- Bid
- 16.38
- Ask
- 16.68
- Tief
- 16.13
- Hoch
- 16.85
- Volumen
- 1.500 K
- Tagesänderung
- 1.68%
- Monatsänderung
- 46.64%
- 6-Monatsänderung
- 133.00%
- Jahresänderung
- -20.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K