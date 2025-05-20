Moedas / HOV
HOV: Hovnanian Enterprises Inc Class A
147.58 USD 1.02 (0.69%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HOV para hoje mudou para -0.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 146.31 e o mais alto foi 150.34.
Veja a dinâmica do par de moedas Hovnanian Enterprises Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
146.31 150.34
Faixa anual
81.15 212.78
- Fechamento anterior
- 148.60
- Open
- 147.95
- Bid
- 147.58
- Ask
- 147.88
- Low
- 146.31
- High
- 150.34
- Volume
- 55
- Mudança diária
- -0.69%
- Mudança mensal
- 7.94%
- Mudança de 6 meses
- 40.47%
- Mudança anual
- -27.10%
